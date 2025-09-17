Данные Reuters о том, что часть регионов России из-за атак БПЛА якобы охватил топливный кризис и ситуация «продолжает ухудшаться», вызывают скепсис, заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. Он отметил, что нефтяные компании в стране «не бедствуют» и с бензином проблем быть не должно.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в отдельных российских регионах из-за атак БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам начал возникать дефицит бензина. Трейдеры жалуются, что ситуация усугубляется логистическими трудностями, нехваткой запасов и ремонтными работами на НПЗ. В конце августа Россия продлила ограничения на экспорт бензина.

«Думаю, что они выдают желаемое за действительное. Мощностей по переработке нефти в высококачественное топливо у нас достаточно. Напоминаю, что мы являемся экспортерами бензина и в любой момент можем решить этот вопрос, решаем его за счет того, что ограничиваем экспорт», — сообщил Гартунг.

Депутат отметил, что себестоимость нефти в России «достаточно низкая, и это не бьет по рентабельности», пусть Москва и торгует топливом со скидками.

Кроме того, добавил парламентарий, у него есть данные, что российские нефтяные компании сейчас «точно не бедствуют»: «У них все хорошо, поэтому никаких проблем с обеспечением топливом у нас в стране быть не должно».

При этом, продолжил Гартунг, проблемы, безусловно, есть — например, бывает несогласованность в вопросах, связанных с планированием ремонта НПЗ.

Кроме того, есть и проблемы, связанные с перевозкой переработанных нефтепродуктов, из одного региона в другой, так как Россия — очень большая страна, заявил депутат. Но это касается также и угля, металла и так далее, подчеркнул он.

«Это внутренние проблемы, с которыми мы должны и можем бороться, и мы обязательно с ними справимся. Но нашим недругам хочу сказать: не дождетесь. Не надо себе приписывать успехов, которых нет. Помню, один загорелый президент США говорил, что он порвал российскую экономику в клочья. Но что-то я не заметил вот этих клочьев. Российская экономика последние два года показывает темпы роста выше, чем у тех, кто ее “порвал”», — сказал Гартунг.

Кроме того, рассказал собеседник RTVI, в повестке находится законопроект, согласно которому предлагается ввести в России дифференцированный возврат НДС экспортерам сырья. Прежде всего он будет касаться нефтегазового сектора, сообщил парламентарий.

«Этот механизм в Китае в течение 40 лет показал колоссальный результат. К чему приводит внедрение этого механизма? Сырье при продаже за рубеж больше облагается налогами, при этом при переработке внутри страны налогов платится меньше. Соответственно, сырье внутри страны для переработки становится дешевле. Это ведет к снижению цен внутри страны на топливо, прежде всего на бензин», — объяснил Гартунг.

Конечно, в этой ситуации нефтяные компании «окажутся в более конкурентной среде», сказал он, но в этом нет «ничего страшного».