Водителям следует быть осторожными с употреблением безалкогольных пива и вина, так как считать их «нулевками» можно лишь условно. Об этом RTVI заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Если говорить в целом, то для автомобилистов такие напитки можно считать условно безопасными — и уж точно больше, чем квас, отметил эксперт.

«Но минимальное содержание алкоголя в них все равно присутствует. Однако для того, чтобы это количество было выявлено инспекторами Госавтоинспекции в ходе проверки, нужно будет безалкогольного пива выпить не один литр. Что технически, конечно, осуществимо, но сложно», — пояснил он.

Напомним, что по КоАП порогом для фиксации алкогольного опьянения считается 0,356 промилле в выдыхаемом воздухе или 0,3 промилле в крови.

Однако не стоит забывать об индивидуальных рискам, напомнил Шапарин.

«У разных людей темпы расщепления алкоголя очень разнообразные. Если у одного водителя полпроцента алкоголя, который есть в безалкогольном пиве, не покажет ничего, то у другого расщепляться будет не один час. Так что, конечно, здесь нужно человеку еще и самому четко понимать, как его организм с алкоголем взаимодействует», — сказал он.

Ранее 12 марта врач-психиатр, председатель Национальной наркологической лиги Василий Шуров в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что даже если на этикетке или банке напитка указано «ноль градусов», то в нем все равно содержится «незначительное количество остаточного алкоголя».

Кроме того, добавил он, следует обращать внимание на накопительный эффект, так как при систематическом употреблении безалкогольные пиво и вино негативно влияют на работу различных систем организма.

Особую осторожность он рекомендует людям с алкогольной зависимостью или прошедшим лечение от нее — из-за высокого риска рецидива. «Сомневающиеся автомобилисты могут себя тестировать алкотестером», — добавил нарколог.