В Люберцах задержали 39-летнюю местную жительницу Наталью С., которая заживо сожгла трех мужчин в квартире, где снимала комнату. Один из погибших был ее арендодателем. Ей предъявлено обвинение в убийстве трех человек, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 27 декабря обвиняемая находилась в компании знакомых, у одного из которых она снимала комнату.

Baza пишет, что компания мужчин часто устраивала пьяные тусовки и мешала арендатору спать. Та, по данным телеграм-канала, пыталась решить вопрос мирно, но последней каплей стала фраза хозяина квартиры: «Не нравится — вали», хотя деньги были оплачены вперед, а договор найма отсутствовал.

После ссоры женщина сходила в магазин за бензином, облила им мебель и постельные принадлежности, после чего подожгла их. Затем она покинула квартиру, заперев дверь на ключ. В итоге мужчины погибли в пожаре.

Подозреваемую уже допросили, также был проведен осмотр места происшествия, где нашли канистру с бензином. В ближайшее время следователи намерены просить суд отправить ее в СИЗО.