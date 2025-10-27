Ураган «Мелисса» в понедельник достиг мощности пятой — наивысшей — категории, создав угрозу для северной части Карибского бассейна. Власти Ямайки в срочном порядке распорядились о обязательной эвакуации жителей из уязвимых районов по всей стране, включая столицу Кингстон.

Ранее официальные лица настоятельно рекомендовали населению низин и зон, подверженных наводнениям, переместиться в безопасные места, поскольку ураган стремительно набирал силу по шкале Саффира-Симпсона. Премьер-министр Эндрю Холнесс отдал приказ о принудительной эвакуации жителей Порт-Ройала и шести других опасных зон, призвав их отнестись к угрозе со всей серьезностью.

На экстренной пресс-конференции в Кингстоне 26 октября было объявлено о закрытии обоих международных аэропортов и развертывании 881 убежища. «Многие из этих населённых пунктов не переживут наводнения», — заявил министр местного самоуправления Десмонд Маккензи, подчеркнув, что ни один район Кингстона не защищен от затопления.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, в воскресенье вечером эпицентр урагана располагался в 205 км к юго-западу от Кингстона, а максимальная постоянная скорость ветра достигала 230 км/ч.

Специалисты прогнозируют, что «Мелисса» может принести на Ямайку и южную часть Эспаньолы до 76 см осадков, а в отдельных районах — до 1 метра. Эксперты охарактеризовали сочетание быстрого усиления и медленного движения шторма как возможную предпосылку катастрофы, предупредив о серьезных повреждениях инфраструктуры, масштабных отключениях электричества и связи, а также полной изоляции целых населенных пунктов.

Несмотря на приказы властей, некоторые жители Порт-Ройала отказались покидать свои дома. Некоторые объяснили свое нежелание идти в убежище негативным опытом 21-летней давности, когда в подобном случае происходили кражи, и женщины чувствовали себя небезопасно.

Ожидается, что к вечеру вторника ураган сместится в сторону Кубы, где может выпасть до 300 мм осадков, а к среде достигнет Багамских островов. Правительство Кубы уже объявило предупреждение в нескольких провинциях.

По последним данным, нестабильный шторм унес жизни по меньшей мере трех человек на Гаити и одного в Доминиканской Республике. Заместитель директора центра по наблюдению за ураганами Джейми Роум констатировал, что ситуация для регионов на пути следования «Мелиссы» продолжает ухудшаться.

На Гаити уже сообщают о повышении уровня воды в реках, разрушении моста и масштабных раздачах продовольствия. В Доминиканской Республике стихия повредила почти 200 домов, оставив без водоснабжения более полумиллиона человек и изолировав десятки населенных пунктов.