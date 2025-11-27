В Москве и Подмосковье ближайшие дни сохранится аномально теплая погода, прихода полноценной зимы пока не ожидается. Об этом RTVI заявил специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«И конец ноября, и начало декабря в Москве и Московской области будут очень теплыми — не по-осеннему и не по-зимнему теплыми», — рассказал он.

Синоптик отметил, что в ближайшие дни, включая выходные, в столичном регионе температура днем будет от нуля до плюс 5 градусов. По ночам в отдельных районах Московской области похолодает до минус 1-3 градусов, добавил Ильин.

«Скорее всего, только завтра [28 ноября] пройдут кратковременные осадки в смешанной фазе. Местами, например в Москве, это будет преимущественно в виде дождя», — сказал он.

Эксперт отметил, что атмосферное давление в пятницу, 28 ноября, составит порядка 751 мм ртутного столба. По его словам, оно будет слабо расти и к воскресенью составит 755 мм.

«Ветер будет дуть с юго-юго-запада со скоростью 4-7 м/с, а в воскресенье стихнет до слабого», — добавил Ильин.

Синоптик уточнил, что в субботу и воскресенье погода будет без осадков.

В ночь на понедельник, 1 декабря, также «никаких изменений в температуре не произойдет», рассказал собеседник RTVI.

«И в понедельник, и во вторник температура в Московской области в ночные часы будет от -2 до -3 градусов. В дневные часы от нуля до плюс 5 градусов в понедельник и до плюс 1-6 градусов во вторник», — уточнил Ильин. По его словам, в первые дни декабря осадков не ожидается.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что «первая пятидневка зимы начнется осенней погодой».

«На фоне повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается. <…> Температура воздуха будет уверенно колебаться около ноля градусов. Средняя суточная температура воздуха продолжит соответствовать середине ноября», — отметила она.