Не появлявшийся на публике больше 12 лет знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер не прикован к постели — его возят на инвалидном кресле, при этом он не говорит, и, возможно, лишь частично понимает происходящее вокруг. Об этом рассказал обозреватель Daily Mail Sport, побывавший возле поместья Шумахеров на Майорке.

Ссылаясь сразу на несколько «хорошо осведомленных источников», журналист сообщил, что за 57-летним спортсменом круглосуточно ухаживает бригада терапевтов и медсестер, чьи услуги обходятся «в десятки тысяч фунтов стерлингов в неделю».

Часть времени Шумахер живет в закрытом роскошном особняке стоимостью 30 млн фунтов (больше $40 млн) на юго-западной оконечности Майорки, но главным образом в еще более дорогом доме на берегу Женевского озера в Швейцарии, говорится в статье.

Помимо членов семьи, в оба дома вхожи лишь три или четыре человека, которые не являются родственниками. Один из них, руководитель команды Ferrari Жан Тодт, относится к Шумахеру как к собственному сыну и ничего не раскрывает прессе о его здоровье, кроме того, что тот «продолжает бороться».

Ходили слухи, что Шумахер страдает от синдрома «запертого человека», также известного как псевдокома, пишет репортер. Это тяжелое неврологическое состояние, при котором человек, при полной сохранности сознания и чувствительности, не способен реагировать ни на что из-за паралича мускулатуры и может общаться только морганием.

Но, возможно, это тоже не совсем верно, продолжает автор публикации.

«Нельзя быть уверенным, что он [Шумахер] все понимает, потому что он никому ничего не может рассказать. Есть ощущение, что он понимает кое-что из происходящего вокруг, но, вероятно, не все», — цитирует он человека, «близкого к месту событий», который согласился говорить на условиях анонимности.

Шумахер не появлялся на публике с тех пор, как получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах 29 декабря 2013 года. В соответствии с пожеланиями его жены Коринны, к нему допускают только небольшое число доверенных лиц и друзей.

Как отмечает журналист, за все время не появилось ни одной фотографии Шумахера в его нынешнем состоянии, хотя некоторые бывшие сотрудники были обвинены в шантаже и попытке устроить утечку конфиденциальных снимков и медицинских данных в даркнет. За это одного приговорили к тюрьме, но выпустили под залог, еще двое получили условные сроки.

Лишь немногие сведения о состоянии Шумахера периодически просачиваются в прессу, но подтвердить их достоверность не представляется возможным. Так, в марте 2025 года корреспондент немецкого телеканала RTL Феликс Горнер сообщил, что бывший гонщик «больше не может выражать свои мысли вербально».

В 2021 вышел документальный фильм от Netflix, в котором жена и сын Шумахера рассказали, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться с окружающими.