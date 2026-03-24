Вызвавшую резонанс инициативу о запрете распространения в СМИ обвинительной информации Госдума не рассматривает и, вероятно, не будет этого делать. Об этом на пленарном заседании заявил спикер ГД Вячеслав Володин, передает корреспондент RTVI. Парламентариям, в том числе региональным, он посоветовал думать о последствиях, прежде чем выносить недоработанные предложения в публичное пространство.

«Нам надо и здесь, будучи субъектами законодательной инициативы, нашим коллегам из регионов более ответственно относиться к предложениям, которые от нас звучат. И не создавать напряжение в обществе. Надо думать о последствиях тех инициатив, которые мы высказываем или тем более прорабатываем, отправляем», — сказал он.

Речь идет об инициативе Госсовета Татарстана, которая предлагает закрепить в законе понятие «обвинительная информация» и запретить ее распространение в СМИ до вступления судебного решения в силу. Причем ссылки на «источники» и слова «возможно» или «предположительно» не освобождают от ответственности, если материал воспринимается как обвинение. За нарушения предусмотрены штрафы: для граждан — от 100 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 до 700 тыс., для юридических лиц — от 1 до 2 млн рублей. Авторы ссылаются на конституционные гарантии защиты чести и доброго имени, а также на презумпцию невиновности.

«Мы ее не рассматриваем, может быть, и не будем рассматривать, но подается именно так, что она направлена в Государственную думу, хотя этот документ направлен в Совет законодателей на экспертизу в комиссию профильную», — заявил спикер ГД.

По его словам, инициатива Татарстана пока даже не получила статус законодательной — она лишь проходит экспертизу в консультативном органе, где работают представители регионов, Госдумы и Совета Федерации.

Володин отметил, что спорную инициативу следовало сначала обсудить в самом Татарстане, затем с гражданским обществом и экспертами — и лишь потом формировать повестку.

18 марта глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский рассказал «Дума ТВ», что инициатива о запрете СМИ публиковать обвинительные материалы до судебного решения не поступало в Госдуму, а направлена в Совет законодателей на рассмотрение.

«Некоторые средства массовой информации несколько вольно интерпретировали новость о том, что этот законопроект якобы внесен в Госдуму. Это не так. Процедурно он не внесен, а вынесен на рассмотрение профильной комиссии Совета законодателей. Это другой орган, он консультативный», — сказал он.

По словам Боярского, комиссии предложено представить заключение по инициативе до 22 апреля, а приступить к работе над ней думский комитет «возможности не имеет».

20 марта телеграм-канал Baza писал, что автор нашумевшего проекта об ограничении журналистских расследований, депутат Госсовета Татарстана Марат Галиев, сам ранее оказался в центре экологического скандала, который вскрыли активисты и журналисты.

В публикации отмечается, что Галиев, который носит звание «Заслуженный эколог Татарстана», с 2014 года руководит ООО «Имеральд» — компанией по утилизации опасных отходов.

По информации Baza, в 2023—2024 годах активисты «Экорейда» провели расследование деятельности «Имеральда»: взяли пробы грунта и воды, зафиксировали нарушения — и, по их словам, надзорные органы выводы подтвердили, а прокуратура обязала компанию устранить нарушения.

Однако в итоге руководство фирмы подало в суд на экологов и журналистов с требованием удалить материалы из сети, но безуспешно: суд не нашел оснований признать информацию клеветой или порочащей репутацию.

В 2026 году компания получила уже два предостережения — от Росприроднадзора и Роспотребнадзора — по жалобам на загрязнение почвы и грунтовых вод в Азнакаевском районе.

Сам Галиев в разговоре с Baza свою инициативу объяснил так: «Пишут — на основании обращения неустановленных лиц мы направили коллективную жалобу в ФСБ, в СК о том, что оборудование на каком-то заводе не соответствует каким-то стандартам… И в тексте не просто предположения, а уже прямое обвинение юридического лица с фамилиями директора, читают эту информацию близкие люди, которые работают с ним. Понятия не имеют, откуда эта информация, кто взял ее, вообще никто не проверял».