Примирение россиян и украинцев может занять несколько десятилетий, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «МК».

«Безусловно, будет примирение. И, безусловно, на Украине придет осознание того, что на самом деле случилось, как их цинично использовал Запад в попытках нанести России стратегическое поражение. Но это произойдет не завтра, не скоро — могут потребоваться десятилетия», — сказала она.

Матвиенко также отметила, что в ходе общения с представителями разных стран как по парламентской, так и по иным линиям, часто звучит вопрос о сроках завершения российско-украинского конфликта. Говоря об этом, спикер Совфеда сказала, что Москва не хочет «идти на поводу у тех, кто нас уже столько обманывал, начиная с 2014 года».

По словам Матвиенко, в настоящий момент не может идти речи о том, «чтобы просто остановить боевые действия», так как подобная пауза, по ее словам, даст время для отправки на Украину вооружений, после чего начнутся новые столкновения.

«Ну хватит. Ни один конфликт в мире, не только российско-украинский, не может быть разрешен до тех пор, пока не будут устранены его первопричины», — подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Российская сторона больше всех заинтересована в достижении мира, но только на тех условиях, которые будут исключать возможность какой-либо угрозы с украинской территории, добавила Матвиенко. Она также отметила, что Россия «никогда ничего плохого не делала Украине», и напомнила, что Москва предоставляла Киеву скидки на газ, открыла рынок для украинских товаров и приложила усилия к налаживанию гуманитарного сотрудничества.

«Рос взаимный товарооборот. И это было так естественно. Мы ведь реально братья и сестры, по сути единый народ», — сказала Матвиенко.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что надеется и рассчитывает на то, что события, связанные с военной операцией, «пройдут».

25 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг переговоров по урегулированию конфликта на Украине «информационной вакханалией» на фоне публикации различных сообщений в СМИ касательно содержания мирного плана. Представитель Кремля также назвал предложенный американской стороной проект соглашения хорошей основой для переговорного процесса.