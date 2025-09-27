В возрасте 73 лет умерла заслуженная артистка России Людмила Гаврилова, известная по ролям в фильме «Мимино» и сериале «Глухарь». Об этом 27 сентября сообщил ее сын Таир Газиев и актриса Евгения Шевченко.

«С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой. Нашей Люсьены, вашей Пеппилотты-длинный-чулок — яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей», — написал Газиев на своей странице в Facebook*.

Причина смерти Гавриловой не уточняется. Прощание с актрисой состоится 29 сентября в 11:00 мск в Николо-Архангельском крематории в подмосковной Балашихе.

По данным телеграм-канала Mash, Гаврилова долгое время страдала от цирроза печени и болезни сердца. Как утверждается в публикации, недавно ее экстренно госпитализировали в Москве.

«В больнице артистка пролежала несколько дней, после чего ее состояние ухудшилось. Врачи не смогли реанимировать Людмилу», — пишет Mash.

Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. Интересоваться актерским мастерством она начала еще в школе, где посещала драматический кружок. Затем поступила в Щукинское училище, после окончания которого служила в труппе Московского академического театра Сатиры до 2011 года.

Первой ролью Гавриловой в театре Сатиры стала Пиппи Длинныйчулок в одноименном спектакле. Также она играла в «Тартюфе», «Женитьбе Фигаро» и других постановках. После ухода с театральной сцены Гаврилова преподавала в Щукинском училище.

Дебютную роль в кино Гаврилова получила будучи студенткой. В 1971 году она появилась в фильме Леонида Аграновича «У нас на заводе». Среди известных ролей Гавриловой — организатор симпозиума эндокринологов в фильме Георгия Данелии «Мимино» и мать следователя Сергея Глухарева в сериале «Глухарь».

На счету Гавриловой более 120 кинопроектов. Актриса снялась в таких фильмах и сериалах, как «Тимур и его команда», «Во бору брусника», «Склифосовский», «Папины дочки. Суперневесты», «Любовь-морковь — 3», «Солдаты», «Салон красоты», «Катала», «Кулагин и партнеры», «Я остаюсь», «Жаркий лед», «Ласковый май», «Земский доктор» и других.

Среди прочего Гаврилова работала телеведущей. В частности, вела передачу «Настроение» на телеканале «ТВ Центр». В 2007 году ей присвоили звание заслуженной артистки России. В 2021 году получила «Золотую маску» за лучшую женскую роль второго плана в спектакле «Петровы в гриппе».

