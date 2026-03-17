По достижении 14 лет Алиса Теплякова, окончившая психологический факультет РГГУ, сможет официально устроиться психологом в школу или детский сад, рассказала KP.RU юрист в сфере образования Елена Крылова. По ее словам, девочка подходит по всем требованиям работодателей.

В пресс-службе университета сообщили изданию, что 26 февраля 13-летняя Теплякова защитила диплом по теме «Взаимосвязь особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5-7 лет» на оценку «хорошо». Из текста пресс-релиза следует, что девочка училась на заочной форме обучения на программе «Психолого-педагогическое образование».

По словам Крыловой, скорее всего, в дипломе у Тепляковой будет написана специальность «педагог-психолог». С таким образованием она сможет без проблем устроиться психологом в школу или детский сад, считает юрист.

«Знаю примеры, когда в Москве брали работать в частные сады подростков 16-17 лет вообще без образования — неофициально. <…> На их фоне Алиса с дипломом — не такой уж и плохой вариант. В государственном саду, скорее всего, найдут причину не брать», — рассказала собеседница KP.RU.

Юрист отметила, что Теплякова соответствует всем требованиям, которые выдвигаются к педагогическим работникам: у нее есть высшее образование, нет судимостей, она не признана недееспособной. Кроме того, она, скорее всего, сможет проводить личные консультации, если пройдет необходимую переподготовку.

Согласно ст. 63 Трудового кодекса, заключить трудовой договор можно по достижении 16 лет. Его также можно подписать с 15 лет — при наличии общего образования, для выполнения легкой работы, и с 14 лет — при наличии письменного согласия одного из родителей, тоже для выполнения легкой работы.

Председатель Национальной ассоциации психологов и психотерапевтов Юлия Будишевская, комментируя новость об окончании Тепляковой вуза, заявила, что работать педагогом-психологом она сможет лишь по достижении 16 лет. Кроме того, девочке придется пройти курсы повышения квалификации.

«Как правило, работодатели и профессиональное сообщество ожидают подтверждения наличия профессионального опыта, понимания специфики работы психолога. И, скорее всего, [ей] потребуется пройти программы профпереподготовки или повышения квалификации», — добавила она в разговоре с АГН «Москва».

Не менее важно для психолога наличие жизненного опыта, высокого уровня личной зрелости, развитой эмпатии и других качеств, формирующихся по мере взросления, считает эксперт.

Аналогичное мнение в разговоре с ТАСС высказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. Она предположила, что в кризисной ситуации Тепляковой, скорее всего, понадобится «координирующая роль взрослого человека».

В семье Тепляковых помимо Алисы еще восемь детей — Хеймдалль, Лейя, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман и Альрик Финист Ольрион. Отец, Евгений Тепляков, воспитывает их по собственной методике, которая основана на достижениях советской системы образования.

В семь лет Алиса Теплякова экстерном окончила школу, а уже через два года — сдала ЕГЭ и поступила на первый курс психологического факультета МГУ. Там она проучилась менее года, поскольку не смогла сдать экзамены на первой сессии. В 2023 году девочка поступила на второй курс РГГУ, где освоила программу курса «Психолого-педагогическое образование» всего за 2,5 года.