В России на удаленке сейчас находится около 13% россиян, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования Высшей школы экономики (ВШЭ). По данным экспертов, те, кто работают дистанционно, в среднем зарабатывают на 25—35% больше своих офисных коллег, а эту «надбавку» мужчины получают примерно в полтора раза чаще женщин.

Как отмечается в статье, 13% россиян работают полностью удаленно, еще 12% — в гибридном режиме.

Популярность формата дистанционной занятости растет, пишут «Известия»: в частности, за девять месяцев 2025 года работодатели разместили 745 тыс. вакансий с дистанционным форматом, что на 17% больше показателей прошлого года.

Лидерами по зарплатам среди работников, которые трудятся на удаленке, стали IT-специалисты. Дата-сайентисты и DevOps-инженеры возглавляют рейтинг с медианным доходом не менее 250 тыс. рублей.

В топ высокооплачиваемых профессий на дистанционке также входят агенты по недвижимости (212,9 тыс.), системные аналитики (201 тыс.) и консультанты по стратегии (200 тыс.).

Также высокие зарплаты у брокеров (в среднем 197,5 тыс.), программистов (174,6 тыс.), системных инженеров (150 тыс.), сетевых инженеров (148,1 тыс.) и BI-аналитиков (147,9 тыс.).

Глава Ventra Executive Search Ольга Копылова в разговоре с «Известиями» связала повышенные зарплаты дистанционных сотрудников с несколькими факторами: 1) на удаленку чаще переводят высококвалифицированных специалистов, 2) работодатель получает доступ к более широкому пулу талантов и готов платить за ценного работника независимо от его местонахождения.

«Сотрудники не тратят время на дорогу, не стоят в пробках, не отвлекаются в офисе на перекуры. В связи с этим они могут работать более эффективно. Это влияет на конкретные измеримые результаты», — добавила она.

Кроме того, опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что благодаря удаленке компании экономят на содержании офисных мест и могут направить эти средства на повышение зарплат.

Некоторые работодатели также закладывают в доход удаленных сотрудников компенсацию за использование домашних ресурсов — электричества, интернета и рабочего пространства.

Помимо этого, отмечает гендиректор PR Partner Инна Алексеева, предоставление удаленки, пусть даже частичной, является для компании конкурентным преимуществом в борьбе за кадры.

Директор по персоналу «НПФ Газфонд пенсионные накопления» Дина Сафиуллина напоминает о другом важном аспекте: дистанционный формат позволяет сотрудникам иметь несколько работ, что тоже положительно сказывается на заработке.

По мнению и.о. генерального директора ВНИИ труда Владимира Смирнова, разница зарплат может объясняться тем, что на удаленке много высококвалифицированных работников: разработчиков, аналитики, тестировщиков программного обеспечения и так далее.

В пресс-службе Минтруда заявили «Известиям», что, согласно Трудовому кодексу, дистанционный характер работы не является основанием для изменения зарплаты. При этом работодатель обязан обеспечить удаленного сотрудника всем необходимым или компенсировать использование личной техники.