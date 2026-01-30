Первый в мире музей-квартира Айн Рэнд, известной как автор бестселлера «Атлант расправил плечи», откроется в Санкт-Петербурге 2 февраля, в день рождения писательницы и философа. Глава «Фонда пропаганды идей объективизма» (при поддержке которого был создан музей) Михаил Кравцов рассказал RTVI, что на запуск проекта ушло в общей сложности пять лет, а в Институте Айн Рэнд, по его словам, до сих пор не верят, что это произойдет.

Музей-квартира писательницы Айн Рэнд будет находиться в историческом доме на Невском проспекте, 120, где будущая создательница философии объективизма жила перед эмиграцией. Создатели проекта подчеркивают, что таким образом стремятся выразить признание ее вклада в мировую культуру и философию. Музей-квартира, по их словам, задуман не только как мемориальное пространство, но и как место для международных интеллектуальных дискуссий.

«Я представляю некоммерческую организацию, фонд. Цель нашей деятельности, если говорить широко, — это популяризация идей, книг Айн Рэнд, а если брать шире, то вообще книг, о которых надо думать. Но есть и подцель, она прописана в уставе фонда: поскольку мы все-таки на Айн Рэнд концентрируемся, и она в нашем городе жила до 21 года, здесь училась в гимназии и университете — то это сохранение памяти о ней в городе. Для меня это определенный шаг в реализации программы деятельности фонда. Я крайне рад этому», — рассказал Кравцов RTVI.

Он отметил, что работа над этим проектом в общей сложности заняла «лет пять, наверное».

«Где-то года три назад Дмитрий Павлов, владелец помещения, где планируется строить музей, принял решение, что надо нам заниматься проработкой проекта, думать, как это можно сделать. А так мы с ним в контакте работаем лет пять, и все это время эта идея созревала», — поделился глава НКО.

Он добавил, что идея создания музея обсуждалась не с Леонардом Пейкоффом (наследником литературного наследия писательницы и популяризатором ее идей) в силу его возраста — «ему уже 92 года», — а с Институтом Айн Рэнд в Калифорнии, сотрудники которого находятся с ним в контакте. По его словам, они пришли в восторг от этой идеи.

«Они очень рады. Они, честно говоря, по-моему, не очень верят, что в сегодняшней России это возможно, но вот, видите, мы докажем, что да. Я надеюсь», — добавил Кравцов.

При этом собеседник RTVI уточнил, что 2 февраля будет презентация музея-квартиры писательницы, а полноценно работу он начнет позже.

«Насколько я понял владельцев [помещения], то музей прямо с часами работы с понедельника не откроется. Это пока такая презентация наших планов. Процесс, как я уже сказал, с проговариванием слова “музей” идет уже года три, и, как мне сам Дмитрий Павлов сказал, ему хочется “сжечь за собой мосты, чтобы наконец двинуться в эту сторону более быстрыми темпами”», — пояснил он.

На вопрос, ожидает ли он ажиотажа, Кравцов ответил, что не ждет того, что «будут стоять очереди, когда он [музей-квартира] откроется».

«Тем не менее издательство “Альпина Паблишер”, которое продает последний перевод “Атлант расправил плечи” в России, на наш вопрос два или три года назад неофициально ответили, что проданный тираж был 800 тысяч копий одной книги, одного этого наименования, за 8—9 лет. Поэтому я думаю, что сейчас перевалило уже за миллион. И в общем, конечно, эта личность, мне кажется, популярна в России, и многим будет интересно посетить такой музей», — отметил он.

Айн Рэнд, при рождении Алиса Зиновьевна Розенбаум, родилась 2 февраля 1905 года в Петербурге в семье фармацевта. В 1926 году она эмигрировала в США, где получила мировую известность благодаря романам «Источник» (1943) и «Атлант расправил плечи» (1957), ставшим мировыми бестселлерами и сформировавшим основы философии объективизма, ставящей во главу угла разум, индивидуализм и рациональный эгоизм. Согласно социологическим опросам в США, «Атлант расправил плечи» считается второй после Библии книгой, оказавшей наибольшее влияние на жизнь читателей.

В сентябре 2025 года «Петербургский дневник» писал, что, по данным аналитиков холдинга «МТС Медиа», в тройку лидеров среди книг, которые летом прошлого года читали петербуржцы, вошли «Атлант расправил плечи», а также романы «Четвертое крыло» и «Железное пламя». Издание отмечало, что за этот период вырос и читательский интерес горожан в целом: в частности, на книжной платформе «Строки» активность увеличилась почти на 16%. Наиболее популярным жанром оказалось фэнтези.