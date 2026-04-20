Начинать формирование пенсии в России лучше всего в возрасте 25-30 лет, и лучше всего не ждать «лишних денег», а откладывать понемногу уже сейчас. Об этом рассказала «Ленте.ру» глава совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.

«Деньги, вложенные в 25 лет, работают 35—40 лет, а в 45 — только 15—20. Разница в итоговой сумме при одинаковом ежемесячном взносе получается кратная. Если начать копить в 25—30 лет, достаточно откладывать 10—15% дохода. Если стартовать в 40 лет — уже 20—25%», — отметила экономист.

По ее словам, если условно 37-летний россиянин с зарплатой около 100 тыс. рублей в месяц будет откладывать по 2-3 тыс. рублей ежемесячно, то в течение 10 лет он сможет дополнительно накопить 1 млн рублей с учетом государственного софинансирования по программе долгосрочных сбережений. Горелкина назвала это «нижней планкой» и «минимальным стартом».

Она пояснила, что государство, со своей стороны, удваивает каждый рубль в случаях, когда доход составляет меньше 80 тыс. рублей. В случае, если речь идет о доходах от 80 до 150 тыс., на один рубль сбережений добавляется по 50 копеек, а при доходах, превышающих 150 тыс. — по 25 копеек. Максимально доступная годовая доплата составляет 36 тысяч рублей, уточнила эксперт.

Горелкина также напомнила, что лимит страхового возмещения по безотзывным вкладам составляет 2,8 млн рублей, а владельцы самих взносов имеют право на оформление налогового вычета.

«Параллельно можно рассматривать индивидуальный инвестиционный счет и облигации федерального займа как консервативную часть портфеля — особенно тем, кто начинает после 45 лет», — добавила она.

Главной ошибкой граждан эксперт назвала ожидание «подходящего момента», когда у них появятся «лишние деньги».

Накопительная дисциплина, подчеркнула специалист, играет более существенную роль, чем величина откладываемой суммы, так как 3 тыс. рублей в месяц, отложенные сегодня, через 20 лет дадут больший результат, чем 15 тыс. рублей, которые человек начнет откладывать через 5 лет.