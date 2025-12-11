Новости о том, что американский актер Джонни Депп собирается экранизировать роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» возмутили Олега Басилашвили, известного по роли Воланда в одноименном сериале Владимира Бортко. В разговоре с Daily Storm российский актер усомнился в том, что команда Деппа сможет снять хороший фильм.

Басилашвили считает, что для американского актера хотят заработать денег, а не снять стоящее кино. По его словам, Депп и его продюсерская студия не имеют отношения к тому, в каком положении находился Булгаков во время работы над романом.

«Дай бог этому Деппу здоровья! Вообще, лучше бы ему это все не снимать <…> У них [Деппа и его команды] нет ни малейшего представления о том, что такое Советский Союз, что такое Россия, что такое мы», — рассказал Басилашвили.

Исполнитель роли Воланда подчеркнул, что ему неинтересно думать о том, какой в итоге получится картина. «Пусть они играют, получают свои гигантские бабки, в отличие от нас», — поделился он.

Режиссер сериала «Мастер и Маргарита» 2005 года Владимир Бортко также отнесся к намерениям Деппа со скепсисом. Его, как и Басилашвили, проект американской студии «не интересует совершенно».

«Я никак к этому всему не отношусь. Советы никакие Деппу давать не собираюсь. Меня, если честно, все это не интересует совершенно», — заявил он в разговоре с Daily Storm.

Variety 10 декабря написал, что Джонни Депп начал работу над экранизацией «Мастера и Маргариты», в которой, вероятно, исполнит главную роль. У фильма пока нет режиссера и актерского состава, однако известно, что его будет продюсировать компания IN.2 Film, принадлежащая актеру.

Депп основал компанию IN.2 Film в 2021 году, она базируется в Великобритании. Студия сняла три фильма — «Горшочек с золотом», «Моди: Три дня на крыльях безумия» и «Жанна Дюбарри».

Съемки анонсировали в рамках международного кинофестиваля «На Красном море» в Саудовской Аравии. Работу над проектом планируют начать в конце 2026 года. Variety отмечает, что сюжет фильма будет строиться вокруг трех основных линиях: визит Воланда и его свиты в Москву, истории Понтия Пилата и трагической истории любви Мастера и Маргариты.

Весной 2025 года СМИ писали, что сопродюсеры фильма Светлана Дали и Грейс Ло находятся в процессе судебного разбирательства со студией Luminosity Pictures по поводу прав на недавнюю русскоязычную версию экранизации «Мастера и Маргариты», которую снял в 2023 году Михаил Локшин. Они утверждали, что являются единственными законными правообладателями романа для англоязычного проекта. Локшин в свою очередь сослался на дату публикации романа (1960-е), заявив, что текст является общественным достоянием.