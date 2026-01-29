Евросоюз ввел санкции в отношении российских телеведущих Екатерины Андреевой и Марии Ситтель, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, журналиста Павла Зарубина, рэпера Ромы Жигана (Чумакова) и артиста балета Сергея Полунина. Это следует из приложения к регламенту Совета ЕС. Губерниев, комментируя санкции, заявил, что «будет со своей страной».

Всем россиянам в списке вменяется поддержка действий российского правительства и «получение выгоды» от них.

В документе ЕС указано, что ведущая программы «Время» Екатерина Андреева поддерживает российские Вооруженные силы, ДНР и ЛНР, дважды вела «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, комментировала его инаугурацию в 2004, 2012 и 2018 годах и военный парад 9 мая. Также отмечается, что Андреева пишет подводки к новостям «сама, без редакторов».

В числе оснований для введения санкций против Дмитрия Губерниева называется его поддержка присоединения Крыма, а также включение телеведущего в список доверенных лиц Путина в ходе предвыборной кампании 2024 года.

Губерниев прокомментировал введенные против него санкционные ограничения в своем телеграм-канале:

«Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за российский спорт! Вот не зря живу! Топлю за спорт! И угрожаю безопасности Европы! Ухххх!»

Автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину вменяется то, что он имеет «эксклюзивный доступ к повестке дня» российского лидера и «восхваляет» главу государства. Также в документе ЕС отмечается, что Зарубин стал первым медийным лицом, который взял интервью у Путина после начала военной операции на Украине.

Комментируя введенные санкции, Зарубин написал в своем телеграм-канале:

«Одно из немногих мест в Европе, куда мне интересно было бы поехать — это, пожалуй, Гренландия. Слышал, правда, что вскоре туда понадобится виза США».

Среди причин для включения в санкционный список ведущей программы «Вести» Марии Ситтель указано участие в митингах-концертах 2022-2025 годов, преподавание в институте телевидения и радиовещания «Останкино», а также работа в качестве ведущей на «Прямой линии с Владимиром Путиным» в 2015 году.

Сергей Полунин был внесен в реестр, в числе прочего, в связи с финансовой помощью российским военным, поддержкой «русского мира» и главы Чечни Рамзана Кадырова, а также критикой артистов, которые покинули Россию после начала СВО.

Санкции против Ромы Жигана в ЕС объяснили его частыми поездками на передовую, написанием патриотических песен, «публичным восхвалением» президента России, сбором денег для российских военных, а также заявлениями о единстве российской, украинской и белорусской наций.