Международная технологическая корпорация Nebius Group, ранее известная как головная структура «Яндекса», подписала с Meta* пятилетний контракт на поставку инфраструктуры для систем искусственного интеллекта. Общая стоимость соглашения оценивается в 27 миллиардов долларов, сообщили в пресс-службе Nebius.

В рамках сделки Nebius обязуется предоставить Meta* вычислительные мощности на 12 миллиардов долларов, которые будут развернуты на нескольких площадках с использованием оборудования Nvidia. Поставки запланированы на начало 2027 года. Кроме того, Meta зарезервировала право на приобретение дополнительных ресурсов в будущих кластерах Nebius на сумму до 15 миллиардов долларов.

Генеральный директор Nebius Аркадий Волож назвал соглашение важным шагом для компании. Представители Meta*, в свою очередь, подтвердили факт сделки, отметив, что расширение сотрудничества необходимо для создания более гибкой и устойчивой инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, этот контракт входит в число крупнейших за всю историю Meta*.

Нынешнее соглашение стало продолжением активного роста Nebius на рынке AI-инфраструктуры. В сентябре 2025 года компания заключила контракт с Microsoft почти на 17,4 миллиарда долларов, а в ноябре подписала с Meta* предварительное соглашение на 3 миллиарда. В марте 2026 года Nvidia объявила о стратегическом партнерстве с Nebius и инвестициях в размере 2 миллиардов долларов, что позволило компании получить ранний доступ к передовым технологиям.

Новость о мегасделке спровоцировала резкий скачок котировок Nebius. На внебиржевых торгах Nasdaq акции компании взлетели на 23 процента, достигнув 133 долларов за бумагу. За последний год капитализация компании выросла почти в четыре раза.

Глава Meta* Марк Цукерберг ранее анонсировал планы по инвестированию 600 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты в США до 2028 года. Аналитики прогнозируют, что крупнейшие технологические компании в 2026 году направят около 650 миллиардов долларов на строительство дата-центров и закупку оборудования для AI-сервисов.

Nebius Group образовалась после реструктуризации нидерландской Yandex N.V. Российская часть бизнеса «Яндекса» была продана консорциуму инвесторов, а международное подразделение сохранило независимость, сменило название и сосредоточилось на развитии искусственного интеллекта. Компанию возглавил один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож. В структуру Nebius также входят стартапы Toloka, TripleTen и Avride, сохранившие свои бренды. Штат объединенной компании сформирован из специалистов, ранее работавших в Microsoft, Amazon и других крупных корпорациях.

* признана экстремистской на территории России и запрещена