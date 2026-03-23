Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей приграничья отказаться от камуфляжной одежды. Кроме того, он поручил главам муниципалитетов договориться с военнослужащими о запрете парковки их транспорта у социальных объектов и магазинов. Оба требования касаются 15-километровой зоны от границы с Украиной.

«Хотел просить наших жителей, которые находятся, проживают, по работе или приезжают к родственникам в пятнадцатикилометровой зоне от границы: исключить из своей одежды камуфляжную зеленую форму. Помните, что это может привести к ударам как непосредственно по человеку, так и по объектам, где находятся в данный момент наши жители», — отметил Гладков. С аналогичным призывом губернатор выступал в середине февраля.

Помимо этого, в утреннем обращении Гладков пообещал дать поручение, чтобы в приграничной зоне перед магазинами военные не парковали свой транспорт.

«Это может привести к ударам — мы понимаем это — по мирным объектам. Мы должны проговорить с командирами частей, чтобы исключить посещение в пятнадцатикилометровой зоне социальных объектов и очень внимательно к этому относиться. Все это может привести к гибели наших жителей, а это недопустимо», — сказал он.

Накануне, 22 марта, пресс-служба Росгвардии сообщила, что спецназ ведомства уничтожил дрон, который пытался атаковать село Смородино во время визита Гладкова.

«БПЛА был сбит бойцами спецназа территориального управления Росгвардии огнем из стрелкового оружия и сдетонировал в воздухе. Пострадавших и разрушений на земле нет», — говорится в сообщении.

В Белгородской области с апреля 2022 года в области действует режим повышенной террористической опасности. В августе 2024 года в регионе был введен режим контртеррористической операции, а обстановку признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.