Погода в предпоследнюю неделю лета в Москве и области будет похожа на ту, которая характерна для начала осени, так как столичный регион попадет в обширную циклоническую зону, а самым теплым днем будет 20 августа. Об этом RTVI сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Всю неделю у нас неустойчивая погода. <…> Основные фронты далеко, но за счет неустойчивости атмосферы у нас будут приниматься дожди различной интенсивности. Мы ждем, что сегодня они будут небольшие, завтра и послезавтра — кратковременными, то есть чуть больше будет осадков», — сообщила синоптик.

Преобладающая температура в ночные часы в столичном регионе будет составлять 9−14 градусов тепла, в выходные (23-24 августа), вероятно, «на градус попрохладнее», добавила Позднякова.

«В Москве преобладающая температура 12−14 градусов, в выходные дни — где-то 11−13 градусов. То есть ночи еще не будут холодными, потому что они будут облачными, и облака будут удерживать воздух от выхолаживания», — уточнила эксперт.

Самым теплым днем недели станет 20 августа — в этот день температура в Москве может дойти до отметки в 20—22 градуса, по региону — 17—22 градуса, допустила собеседница RTVI.

Дневная температура в четверг, продолжила Позднякова, опустится до 15-17 градусов, в области — до 14-19 градусов: «То есть средняя температура будет соответствовать началу сентября — она будет на 2 градуса ниже климатической нормы».

«Мы будем под влиянием холодного атмосферного фронта, который проявит себя дождями. Не исключено, что местами это может быть будет даже где-то и значительное количество осадков — где-то 10−12 мм в дневное время», — отметила синоптик.

В последующие дни, рассказала Позднякова, будет наблюдаться «относительный, но рост максимальной температуры».

«В пятницу у нас уже температура по региону где-то 14−19 градусов, в субботу такая же и в воскресенье 15−20 градусов. То есть все-таки та воздушная масса, которая у нас будет обуславливать погоду в конце рабочей недели, станет постепенно прогреваться, то есть трансформироваться. Поэтому погода по характеру больше будет соответствовать началу сентября с прохладными дождями и не очень большим количеством солнечного сияния, что нехарактерно для конца августа», — заключила синоптик.