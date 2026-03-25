Технологический партнер «Ростеха» — компания NtechLab — запустила в нескольких регионах свою систему видеоаналитики на базе искусственного интеллекта для борьбы с несогласованными граффити и нелегальной уличной рекламой.

Нейросеть находит несанкционированные надписи, рисунки и листовки на городских объектах, оперативно анализируя видеопоток с уличных камер и регистраторов общественного транспорта.

Система выявляет в общественных местах граффити или объявления, которые нужно удалить, и сообщает об этом коммунальным службам. При этом ИИ настроен так, чтобы не реагировать на легальный стрит-арт и согласованные муралы.

«Одна из проблем городов — мелкий вандализм, в том числе несогласованные граффити на ограждениях вдоль дорог, на зданиях, гаражах. Наше решение поможет оперативно обнаруживать и ликвидировать такие нарушения. Таким образом, внешний вид городов улучшится», — сказал гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

Сейчас технология работает в тестовом режиме в нескольких регионах. До конца года ее планируют внедрить в отдельных городах.

По словам Паламарчука, решения NtechLab для городской среды уже широко используются в некоторых областях, в частности, помогают оптимизировать работу городского транспорта, уменьшать очереди на остановках и улучшать экологию.

В Ленинградской, Нижегородской и Вологодской областях нейросеть помогает соблюдать график очистки площадок сбора твердых коммунальных отходов, контролирует график вывоза мусора и предупреждает об автомобилях, которые блокируют проезд спецтехнике.