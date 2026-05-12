Искусственный интеллект помог раскрыть преступление, совершенное в 1998 году в Москве. Об этом рассказала KP.RU следователь по особо важным делам ОРОВД СУ по ВАО ГСУ СК России по Москве Алла Морозенко.

В декабре 1998 года Мария Тинд обратилась в милицию после того, как ее родители-пенсионеры — бывший районный прокурор Виталий Тихомиров и его супруга Виктория — не открыли дверь в квартиру, где работал телевизор и был включен свет.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили связанные веревкой тела супругов, которым были нанесены ножевые ранения. Экспертиза показала, что причиной смерти стало удушение.

В ходе осмотра квартиры было установлено, что злоумышленники оставили нетронутыми большую часть ценных предметов, однако в самом помещении остались следы активных поисков.

Соседи пенсионеров рассказали, что за несколько дней до убийства Тихомировых посещали трое мужчин и женщина, которые не скрывали своих лиц. Свидетели отметили, что появление этих людей выглядело подозрительным, так как супруги вели достаточно закрытый образ жизни и не водили к себе гостей.

На месте преступления также был обнаружен смазанный отпечаток пальцев постороннего человека, который на протяжении долгих лет не удавалось идентифицировать. В 2022 году программный комплекс с интегрированным ИИ не смог определить человека, оставившего этот отпечаток, однако спустя три года после очередного обновления система сообщила о совпадении с биометрическими данными мужчины по фамилии Лапшин.

Проживавший в нескольких километрах от дачи убитых бывший армейский офицер Сергей Лапшин, числившийся безработным, оказался визуально похож на человека с фоторобота, составленного по показаниям соседей Тихомировых.

Поскольку нейросеть определила личность Лапшина, «дорисовав» возможные варианты папиллярных узоров, результат мог оказаться ложным, отметила Морозенко.

«Но мы потянули ниточку и в итоге пришли к раскрытию дела. Разрабатывая Лапшина, нам удалось установить и других участников того убийства 27-летней давности», — сказала она.

В ходе допроса Лапшин признался, что не был знаком с Тихомировыми, однако узнал от своей знакомой Виктории Кочергиной, что дома у пенсионеров может храниться крупная сумма денег.

«Кочергина на тот момент остро нуждалась в деньгах. У нее был небольшой магазинчик, и местные бандиты поставили ее «на счетчик». Именно тогда она и познакомилась с Лапшиным — просила у него защиты», — пояснила следователь.

Лапшину удалось договориться с людьми, угрожавшими его знакомой, чтобы они уменьшили свои требования в два раза. Чтобы выплатить оставшуюся сумму, Кочергина и Лапшин решили проникнуть в квартиру Тихомировых под видом потенциальных покупателей дачи, которую пенсионеры перед этим выставили на продажу.

После убийства Тихомировых Лапшин и Кочергина вместе с двумя сообщниками не нашли в квартире денег. В результате они похитили лишь одну шубу и икону в серебряном окладе, которую позднее продали за 20 тыс. рублей (около $1 тыс. по курсу того времени). Мужчине и женщине предъявили обвинение в убийстве двух человек, их сообщники были объявлены в розыск.