В Санкт-Петербурге нелегальный мигрант из Азербайджана избил инспектора ДПС на месте дорожной аварии, требуя не оформлять документы. Как пишет «Фонтанка», сотрудник правоохранительных органов получил перелом лицевой кости черепа. Инцидент произошел утром 23 января, а вечером его госпитализировали, чтобы сделать операцию.

ДТП произошло около 11:00 в Красногвардейском районе Петербурга, на перекрестке возле дома №14 по проспекту Шаумяна. Пассажир Mercedes-Benz C-класса, в который после остановки врезалась девушка на Volkswagen Polo, выскочил на дорогу, начал ей угрожать и разбил лобовое стекло.

После прибытия инспектора ДПС мужчина потребовал не составлять протокол, заявив, что решит все вопросы с водительницей Volkswagen в частном порядке. Получив отказ, он ударил сотрудника правоохранительных органов в лицо.

При проверке документов выяснилось, что нападавший — 33-летний гражданин Азербайджана, который находится в России нелегально и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Иностранца привезли в отдел полиции и составили на него административный протокол о мелком хулиганстве. При этом решается вопрос о том, чтобы завести на него уголовные дела — об умышленном повреждении имущества и применении к представителю власти опасного для жизни и здоровья насилия.

По данным «Фонтанки», в результате нанесенного удара инспектор ДПС получил перелом лицевой кости черепа. После госпитализации у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга и перелом стенок глазницы.

Ранее руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил RTVI, что большинство мигрантов приезжают в РФ не ради работы. Он сослался на опрос Росстата, в ходе которого только 28% респондентов-иностранцев назвали заработок целью приезда. По его словам, лишь 9% приезжих имеют высшее образование, а почти 40% получили только школьный аттестат.