Уроженец Турции Синан Селен станет новым главой Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV). Он заменит Томаса Хальденванга, который покинул свой пост в конце 2024 года после того, как неудачно баллотировался в Бундестаг. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Назначение Синана Селена официально утвердил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт. До этого Селен исполнял обязанности главы BfV в течение 10 месяцев, а ранее занимал пост заместителя руководителя ведомства.

Селен родился в Стамбуле в 1972 году в семье журналистов. В возрасте четырех лет он переехал с семьей в Германию, где получил образование в Кельнском университете, изучая право. Он начал свою карьеру в немецких правоохранительных органах, работая в Министерстве внутренних дел и Федеральном уголовном ведомстве Германии.

В 2019 году Синан Селен был назначен вице-председателем BfV, где занимался вопросами государственной безопасности, включая борьбу с терроризмом, кибершпионажем и иностранным вмешательством.

Селен отказался от турецкого гражданства лишь несколько лет назад, что делает его первым человеком с миграционным фоном, который возглавит немецкую контрразведку.

На новом посту ему предстоит решить множество задач, включая усиление защиты Германии от кибератак, шпионской деятельности и угроз «со стороны внешних игроков, включая Россию», пишет издание.