Женщина с гражданством ФРГ намеревалась совершить террористический акт на одном из объектов силового ведомства в Пятигорске. О ее задержании утром 20 апреля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Злоумышленницу курировали спецслужбы Украины. По их заданию она должна была приблизиться к заданному объекту на максимально близкое расстояние, держа рюкзак с полуторакилограммовым грузом взрывчатого вещества. Сделать это планировалось утром, когда на объекте должно было находиться максимально возможное число сотрудников правоохранительных органов.

«После осмотра сумки специалистами-взрывотехниками установлено, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из взрывчатого вещества мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте и оснащено поражающими элементами», — уточняется в сообщении ЦОС ФСБ.

По тому же делу о планировании теракта задержан еще один злоумышленник, также получавший задания из Киева: это исламист, приехавший в Россию из одной из центральноазиатских стран. Украинские кураторы поручили ему дистанционно привести в действие взрывное устройство в рюкзаке исполнительницы, когда та подойдет к объекту.

На допросе задержанные дали признательные показания и рассказали, что по указанию своих кураторов забрали 1,5 кг взрывчатки из тайников, которые заранее были оборудованы украинскими спецслужбами на территории РФ.

Судя по предоставленным ФСБ видеоматериалам, вместе со взрывчаткой женщина несла в рюкзаке купленные в магазине стройматериалов гвозди и саморезы, которые при взрыве должны были сыграть роль поражающих элементов и причинить максимальный ущерб оказавшимся поблизости людям.

Женщина сообщила, что является гражданкой Германии с 1995 года, а в 2022 году приехала в Россию. В апреле с ней, по ее словам, через соцсети связался человек «с выраженным украинским акцентом» и «предложил высокооплачиваемую работу».

Задержанный мужчина сообщил, что приехал в Россию в 2012 году, а в апреле 2026 года познакомился в интернете с «моджахедом “Исламского государства”», которое признано в РФ международной террористической организацией и запрещено. Впоследствии он «присягнул на верность амиру» и получил задание дистанционно подорвать женщину со взрывчаткой в рюкзаке, но не смог выполнить план, поскольку был пойман.

Аналогичный теракт был предотвращен в начале апреля в Курской области, где объектом покушения должен был стать высокопоставленный представитель региональных органов власти. В качестве исполнителя был выбран уроженец города Ладыжин Винницкой области Украины 1974 года рождения, которого завербовало Главное управление разведки (ГУР) украинского министерства обороны. Его изобличили, когда он вел наблюдение за зданием курского областного правительства.