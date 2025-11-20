Председатель правительства России Михаил Мишустин 20 ноября посетил XIX Международный форум «Транспорт России». Премьер-министр призвал отечественных специалистов завершить полную локализацию производства легкомоторного учебно-тренировочного самолета, созданного на базе S7. В ходе форума Мишустин в режиме видеосвязи открыл новые терминалы в аэропортах Ижевска, Мурманска, командно-диспетчерский пункт в Грозном и четыре транспортные развязки, в том числе участок дороги на новых территориях России: Донецк-Новоазовск-Седово.

«Хочу поздравить всех вас и особенно трудовые коллективы тех, кто сегодня работал, старался к этому замечательному празднику, а сегодня праздник всех работников транспорта. Я хочу поздравить вас всех с этим праздником, пожелать удачи, успеха и выполнения всех поставленных задач», — сказал глава правительства.

Во время осмотра экспозиции «Транспорта России» премьер-министр ознакомился с четырехместным самолетом, представленным на стенде S7 AirSpace Corporation, сообщает ТАСС.

Генеральный директор корпорации Владислав Филев пояснил, что, несмотря на высокую степень локализации, некоторые компоненты, включая аварийный горизонт, радиостанцию, колеса и шасси, все еще являются иностранными. При этом двигатель был разработан российскими специалистами. Всего в производстве были задействованы 280 предприятий страны.

Мишустин отметил значительные достижения в создании двигателя и композитных крыльев, однако выразил сожаление в связи с наличием неимпортозамещенных элементов.

«Немножко грустно», — отреагировал премьер.

Он предложил представителям промышленности, в том числе специалистам в области нефтехимии, объявить «небольшой конкурс» для скорейшего решения этой проблемы, подчеркнув, что локализация самолета практически завершена и оставшиеся элементы необходимо заместить и сертифицировать.

Глава правительства также заявил, что Россия является одной из немногих стран мира, способных на суверенные решения в области авиации — от сложных конструкций и технологий производства современных двигателей до композитных материалов.