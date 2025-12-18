Для церемонии бракосочетания в России необходим новый «гимн», поскольку от марша Феликса Мендельсона веет «непролазной пошлостью». Таким мнением в беседе с «Абзацем» поделился замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

«Вальс Мендельсона меня всегда раздражал. От него веет непролазной пошлостью. У меня он не ассоциируется с хорошим браком», — отметил он.

По словам парламентария, эта мелодия напоминает ему «тазик оливье, ведерко котлет и выкуп невесты».

По мнению Милонова, в России необходимо сделать новый «гимн создания семьи», а чтобы его выбрать, следует устроить всенародное голосование.

Феликс Мендельсон написал марш для пьесы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» в 1842 году. Год спустя он впервые прозвучал в Потсдаме. Приобрел популярность качестве свадебного гимна после того, как прозвучал во время бракосочетания принцессы Великобритании Виктории и прусским кронпринцем Фридрихом в 1858 году.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина раскритиковала свадьбу певца Shaman (Ярослав Дронов) и руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Донецке. По ее мнению, мероприятие было «показушным».

Кроме того, по мнению депутата появление молодоженов в ДНР в дорогостоящей люксовой одежде от ушедшего из России зарубежного бренда было неуместным. Останина отметила, что сегодня герои не Дронов с Мизулиной, а бойцы спецоперации.