Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РБК обозначил новый вектор государственной социальной политики, основанный на так называемом «принципе двух ключей»: помощь от государства будет оказываться в первую очередь тем, кто сам активно стремится улучшить своё материальное положение, если для этого нет объективных препятствий.

По словам главы Минтруда, такой подход признан наиболее эффективным инструментом в борьбе с бедностью, поскольку сочетает ответственность гражданина и поддержку со стороны власти.

В то же время министр подчеркнул, что в ситуациях, когда человек объективно не может справиться самостоятельно — например, при уходе за маленьким ребёнком, наличии инвалидности, продолжительной болезни, беременности или обучении — государственная помощь будет оказана безусловно.

Особое внимание, по его словам, уделяется трудоспособным гражданам, временно не имеющим работы: для них разработан комплекс мер, направленных на возвращение на рынок труда. Это может быть:

получение первой профессии,

переобучение на востребованную специальность,

участие в программах территориальной мобильности «Мобильность 1.0» и «Мобильность 2.0» при нехватке рабочих мест по месту жительства,

запуск собственного дела при сопровождении через механизм социального контракта.

Таким образом, описанная Котяковым новая модель социальной поддержки сделает ставку на активность граждан, сохраняя при этом социальную защиту для тех, кто действительно в ней нуждается.

На самом деле «принцип двух ключей» — это метод обеспечения безопасности и контроля, при котором для выполнения критически важной операции требуется одновременное действие или согласие как минимум двух уполномоченных лиц. Он предотвращает единоличное принятие решений, снижает риски злоупотреблений, ошибок и несанкционированного доступа.

«Принцип двух ключей» наиболее распространён он в сферах с высокими требованиями к безопасности:

Финансы: при проведении крупных транзакций в банках часто требуется подпись двух сотрудников (например, менеджера и контролёра).

Ядерная безопасность: запуск ядерного оружия в ряде стран требует одновременного подтверждения от двух должностных лиц (например, в США — президент и министр обороны).

Информационная безопасность: доступ к критическим системам или ключам шифрования может быть реализован только при совместном использовании двух токенов или паролей.

Корпоративное управление: в компаниях принятие стратегических решений иногда требует согласия двух и более руководителей или членов совета директоров.

Согласно рекомендациям ISO/IEC 27001 и стандартам внутреннего контроля COSO, принцип двух ключей является элементом системы разделения обязанностей (segregation of duties), направленной на минимизацию операционных и мошеннических рисков.