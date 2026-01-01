Несколько человек погибли и еще несколько получили ранения при пожаре, вспыхнувшем во время новогодней вечеринки на престижном альпийском курорте Кран-Монтана в южной Швейцарии.

Здание ночного клуба загорелось после взрыва. Во время ЧП в помещении находилось около 100 человек.

«Пожар вспыхнул около 1:30 ночи в лаунж-баре Le Constellation в Кран-Монтана», — сообщил Гэтан Латьон, представитель полиции кантона Вале.

Он подтвердил, что есть жертвы и раненые.

Точное число погибших и пострадавших, а также причины возгорания пока неизвестны. Телеканал RTS сообщает, что больницы «переполнены пострадавшими от ожогов».

Район происшествия полностью оцеплен, над курортом введена бесполетная зона.

Кран-Монтана — одно из самых престижных курортных мест Швейцарии. Оно расположено в двух часах езды от Берна, на высоте 1500 метров над уровнем моря. В Кран-Монтане постоянно проживают около 15 тысяч человек.