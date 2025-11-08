В поселке Куркино утром 8 ноября произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. В результате инцидента два человека пострадали, возбуждено уголовное дело.

Миляев рассказал, что в доме, где произошло ЧП, частично обрушились торцевая стены первого подъезда, кровля, а также перекрытия второго и третьего этажей.

На месте происшествия работают оперативные службы, в том числе семь бригад скорой помощи. В одной из школ организован пункт временного пребывания.

Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, добавил Миляев.

Телеграм-канал Baza пишет, что в результате взрыва в трехэтажном многоквартирном доме пострадало минимум четыре человека, еще трое эвакуированы.

RT со ссылкой на источник утверждает, что пострадавших пятеро: трое из них в больнице.

СУ СКР по Тульской области сообщает, что после взрыва в доме возбуждено уголовное дело. По какой статье, не уточняется.

В ГУ МЧС по Тульской области заявили, что в результате взрыва газа обрушился один из подъездов трехэтажного дома.