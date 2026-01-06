Компания «Нестле Россия» объявила о добровольном отзыве из продажи на территории страны ограниченного количества партий детского питания. В пресс-службе производителя пояснили, что эта мера связана с риском наличия токсина в продукции.

Под отзыв попали партии сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей, а также сухой смеси для лечебного диетического питания на основе аминокислот. В пресс-релизе говорится, что их изъятие из продажи — это мера предосторожности, принимаемая из-за возможного присутствия цереулида.

Этот токсин мог попасть в продукцию «Нестле Россия» по вине «внешнего поставщика», пояснили в компании. При этом в пресс-службе подчеркнули, что если цереулид и содержится в отзываемых из продажи сухих смесях, то в минимальном количестве. Также производитель детского питания напомнил, что в России не введены конкретные нормы по предельному содержанию этого вещества в продуктах питания.

Отзыв продукции с возможным наличием цереулида начался 5 января 2026 года под контролем Роспотребнадзора, который получает от компании «полную информацию о принимаемых мерах по снижению потенциальных рисков в рамках глобальной политики» компании.

Цереулид — это термостойкий токсин, выделяемый бактерией Bacillus cereus. Он разрушает митохондрии клеток и нарушает клеточное дыхание. Цереулид вызывает рвоту при пищевых отравлениях, особенно в продуктах из долго хранившихся или подогретых риса и макарон. Этот токсин очень устойчив к нагреванию, кислотам и щелочам.

В декабре 2025 года Nestle объявила об отзыве партий сухих быстрорастворимых начальных адаптированных молочных смесей NAN 1 OPTIPRO с европейских рынков из-за возможного наличия цереулида. В заявлении компании уточнялось, что речь шла о продукции предприятия Nestlé Nederland b.v. в Нидерландах.

В Роспотребнадзоре тогда подчеркивали, что все потенциально опасные партии «были заблокированы и в Россию не поставлялись», но при этом на всякий случай призывали россиян не приобретать смесь с указанным названием, особенно во время заграничных поездок.