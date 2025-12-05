Погода в Москве и области в ближайшую неделю будет относительно теплой и больше похожей на ту, которая обычно бывает в начале ноября. Об этом RTVI рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она отметила, что на следующей неделе ожидаются небольшой снегопад и похолодание ночью.

«В выходные [6-7 декабря] погода останется такой же, как она была и в прошлые выходные дни, и так будет практически всю неделю. То есть атмосферное давление и влажность воздуха высокая, погода облачная, существенных осадков мы не ожидаем. Температура в течение всех суток в Москве, во всяком случае, будет положительная, да и среднесуточная в столичном регионе и по области тоже будет положительная», — сообщила синоптик.

По словам Поздняковой, днем в субботу и воскресенье в Москве будет в среднем от 1 до 3 градусов тепла, ночью — от нуля до плюс 2 градусов.

«То есть температурный фон у нас будет градусов на 5 выше климатической нормы, и по характеру погода будет больше напоминать первую декаду ноября», — добавила она.

С понедельника, 8 декабря, атмосферное давление начнет постепенно снижаться, сообщила собеседница RTVI, уточнив, что «о себе заявят уже атмосферные фронты».

«Поэтому 9 декабря мы ожидаем местами небольшие осадки, скорее всего, к вечеру. Это мокрый снег, который может перейти в обычный, но значительного количества осадков мы не ожидаем. Затем мы окажемся в теплом секторе этого циклона, и температура воздуха в дневные часы может даже повыситься до плюс 3-4. Это говорит о том, что снег, который выпадет, он, конечно, не сохранится. Вот такой характер погоды неустойчивый», — сказала Позднякова.

Вместе с тем, отметила эксперт, уже идет тенденция к тому, чтобы погода «начала приобретать более зимние черты». Она уточнила, что на Новый год снег в столичном регионе точно будет.