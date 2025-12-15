Тела с признаками ножевых ранений, которые накануне обнаружили в доме американского актера и режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе, принадлежали ему и его супруге Мишель. Об этом CNN сообщил представитель семьи. По словам источников People и New York Post, к убийству может быть причастен их сын Ник Райнер.

«С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели Мишель и Роба Райнер. Мы потрясены этой внезапной утратой и просим о соблюдении конфиденциальности в это невероятно трудное время», — приводит CNN слова представителя семьи.

Трупы Роба и Мишель Райнер обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе в ночь на 15 декабря. По данным издания TMZ, супруги получили ножевые ранения, которые свидетельствуют о том, что это могло быть убийство.

Следов взлома в доме не обнаружено, сообщает Los Angeles Times. Издание также утверждает, что полиция рассматривает версию об убийстве, а также допрашивает «одного из членов семьи».

Источники издания People в правоохранительных органах рассказали, что в качестве подозреваемого рассматривают сына Роба и Мишель — 32-летнего Ника Райнера. Однако на данный момент сообщений о его задержании не поступало. Издание уточняет, что в 2016 году он открыто говорил о своей наркотической зависимости, которая началась еще в подростковом возрасте.

«Примерно с 15 лет он периодически проходил реабилитацию, но по мере развития зависимости он все чаще уходил из дома и проводил значительное время как бездомный в разных штатах», — пишет People.

CNN со ссылкой на одного из сотрудников правоохранительных органов, работающих на месте происшествия, отмечает, что подозреваемых на данный момент нет. Заместитель начальника полиции Лос-Анджелеса Алан Гамильтон также заявил, что расследование находится «на самой начальной стадии».

Соболезнования в связи с гибелью Райнера и его супруги выразил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, экс-президент США Барак Обама, а также актеры, режиссеры и общественные деятели.

«Его безграничная эмпатия сделала его истории вневременными, научив поколения видеть добро и справедливость в других и побудив нас мечтать о большем <…> Роба будут помнить за его замечательную фильмографию и за его выдающийся вклад в развитие человечества», — прокомментировал смерть Райнера Ньюсом.

78-летний Роб Райнер работал над такими фильмами, как «Гарри встретил Салли» (1989), «Несколько хороших парней» (1992), «Американский президент» (1995), «Пока не сыграл в ящик» (2007), «А вот и она» (2013). Также известен по роли отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-Стрит» (2013), играл в фильмах и сериалах «Сбрось маму с поезда» (1987), «Неспящие в Сиэттле» (1993), «Клуб первых жен» (1996), «История о нас» (1999), «Студия 30» (2006—2013), «Новенькая» (2011—2018), «Когда мы восстанем» (2017), «Голливуд» (2020), «Медведь» (2022 — настоящее время).