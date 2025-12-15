В доме американского актера и режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе были обнаружены тела двух пожилых людей, сообщили NBCLA источники в правоохранительных органах.

Официально личности погибших не раскрыты, однако по возрасту они совпадают с самим Райнером и его женой — 78 и 68 лет. Пожарная служба отмечает, что мужчина и женщина скончались внутри дома.

NBCLA отмечает, что парамедики прибыли на Чадборн-авеню около 15:30, а через несколько минут полицейские начали «расследование смерти при вызове скорой помощи» —процедуру, когда пожарные находят тело.

Причины смерти пока не раскрыты, участие Райнера в произошедшем также не подтверждается.

Роб Райнер работал над картинами «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». Как актер он известен по сериалу «Все в семье», а также роли отца главного героя в фильме «Волк с Уолл-стрит» в 2013 году.

Кроме того, Райнер — один из создателей кинокомпании Castle Rock Entertainment.