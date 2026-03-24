Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин скончался в возрасте 60 лет. Об этом стало известно вечером 23 марта. Спикер ГД Вячеслав Володин назвал его смерть скоропостижной.

Он назвал депутата патриотом и скромным надежным товарищем, добавив, что Швыткин был добровольцем в зоне СВО, а в качестве депутата ГД занимался поддержкой участников операции и их семей.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Его уход — невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем», — отметил Володин.

Вскоре после сообщения спикера Госдумы в телеграм-канале Швыткина был опубликован некролог. В нем указано, что смерть политика стала «невосполнимой утратой для всех, кто знал его лично». Ее причина не называется.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в публикации.

Последний пост Швыткина был о его внучке Арине — она заняла первое место на Всероссийской викторине «Россия — родина моя».

«Радует, что интерес к изучению Родины проявляется у молодого поколения с самых ранних лет. Такие познавательные конкурсы знакомят детей с культурой и историей России, воспитывая в них искренние патриотические чувства. Желаю Арише и всем детям и дальше с увлечением открывать для себя нашу большую и прекрасную страну», — писал депутат.

Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске в семье военного. В 1986 году окончил факультет воздушно-десантных войск Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища, в 1999-м — Академию управления МВД России по специальности «юрист-организатор правоохранительной деятельности». За годы службы совершил 117 прыжков с парашютом.

С 1986 по 1992 год он служил в 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии, выполнял специальные задачи в Баку, Фергане, Оше, Вильнюсе, Кировабаде, Ереване и Ленинакане. В 1992—2001 годах служил в органах внутренних дел Красноярского края, в том числе командовал ОМОН и Специальным отрядом быстрого реагирования краевого управления по борьбе с организованной преступностью. В 1995—1996 годах принимал участие в боевых действиях в Чечне.

В политику Швыткин пришел в 2001 году — был избран депутатом заксобрания Красноярского края по списку блока «За Лебедя!», с 2004 года возглавлял комиссию по делам военнослужащих и вошел в региональный политсовет «Единой России». В Госдуму впервые избрался в сентябре 2016 года, с 2021 года — депутат восьмого созыва. На протяжении обоих созывов занимал пост заместителя председателя комитета по обороне.

Среди последних законодательных инициатив Швыткина — изменение правил судебного обжалования решений военкоматов о призыве и введение обязанности сообщать в военкоматы о смене места жительства вне зависимости от сроков призывной кампании.

Депутат был отмечен тремя орденами Мужества, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I степени, «За ратную доблесть», «За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом» и «За службу в спецназе».