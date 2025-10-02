Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, ему было 74 года, сообщила редакция. Заслуженный работник культуры России занимал этот пост с 2011 года.

«Это невосполнимая утрата для коллектива “Вечерней Москвы”. Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича», — сказано в некрологе.

Александр Куприянов родился 31 июля 1951 года в Хабаровском крае. После окончания филологического факультета Хабаровского государственного педагогического института он начал карьеру в журналистике. В 1972 году Куприянов стал корреспондентом хабаровской молодежной радиостанции «Факел». В 1974 году он перешел на работу в краевые газеты, где освещал строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

С 1981 года начал работать в «Комсомольской правде», где уже после переезда в Москву стал завотделом газеты и ее ответственным секретарем. В качестве собкора «Комсомолки» работал в Великобритании, сотрудничал с Русской службой «Би-би-си». Также являлся спецкором «Комсомолки» и газеты «Собеседник»* в Афганистане, Чехословакии и Чечне.

Впоследствии был первым заместителем главного редактора «Российской газеты», главредом первого в России таблоида «Экспресс-газеты», шеф-редактором «Известий». В 2011 году стал главным редактом «Вечерней Москвы».

В 2014 году Куприянов был удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность.

Среди его наград есть орден Дружбы и орден «Знак Почета», медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

Кроме того, Александр Куприянов был удостоен премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии» и премии «Медиаменеджер России». Как автор художественных книг он также получил премию Союза писателей России в номинации «Проза».

Президент Владимир Путин наградил Куприянова почетной грамотой за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу.

* ООО «Собеседник-Медиа» внесено Минюстом России в реестр иноагентов