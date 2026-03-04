МВД объявило в розыск депутата Заксобрания Красноярского края Алексея Бойкова (ЛДПР). По данным источника ТАСС, возбуждено дело о мошенничестве в сфере майнинга. В пресс-службе ЛДПР в беседе с RTVI назвали произошедшее политически мотивированным преследованием.

«Координатора Красноярского регионального отделения ЛДПР Алексея Бойкова объявили в розыск. За последние пять лет это уже третий яркий лидер реготделения, столкнувшийся с уголовным преследованием. И каждый раз это совпадает с периодом усиления позиций партии, роста поддержки и активной работы в территориях. <…> Мы убеждены: любые обвинения должны рассматриваться исключительно в правовом поле, с соблюдением презумпции невиновности. Оценку вправе давать только суд», — отметили в партии.

Они уточнили, что о розыске узнали не от следователей, а из телеграм-канала бывшего советника губернатора Андрея Агафонова — причем карточка на сайте МВД появилась позже этой публикации. В пресс-службе подчеркнули, что намерены по этому поводу направить запрос губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову.

«Возникает много вопросов. Почему чиновник гражданского ведомства вообще владеет информацией от следователей? <…> В связи с этим мы хотим уточнить, были ли даны указания Андрею Агафонову на такую публикацию? Почему чиновник, не имея допуска к следствию, владеет закрытой информацией», — сообщили в ЛДПР.

В пресс-службе отметили, что схожие истории происходили и с другими красноярскими депутатами от ЛДПР.

«Сергей Натаров почти пять лет находится в СИЗО. По его делу до сих пор нет итогового судебного решения, при этом обвинения связаны с якобы коррупцией при строительстве храма. В отношении Александра Глискова приговор отменили, а дело вернули прокурору. Напомним, в деле, кроме показаний свидетелей, других доказательств не нашли», — уточнили там.

В ЛДПР отметили, что 2026 год — один из самых важных для Красноярского края: «Впереди масштабная избирательная кампания в Законодательное собрание Красноярского края и выборы в Государственную Думу». «Именно в такие моменты особенно заметно, насколько серьезной становится политическая конкуренция», — добавили в партии.

Кроме того, в пресс-службе указали на политический контекст происходящего.

«Алексей Петрович [Бойков] последовательно и открыто критиковал решения региональной власти — муниципальную реформу, которая вызвала серьезные вопросы у жителей края, срыв лекарственного обеспечения в начале года, проблемы в социальной и бюджетной политике. Эта позиция всегда была аргументированной и основанной на обращениях людей. На выборах последние несколько лет ЛДПР показывала убедительные результаты и закрепила статус первой оппозиционной силы региона», — заявили там.

Что известно о деле против Бойкова

4 марта в базе данных МВД появилась информация о том, что красноярский депутат объявлен в розыск. Статья УК не указывается. По данным источника ТАСС, речь идет о мошенничестве в особо крупном размере — хищении в сфере майнинга.

Ситуацию также прокомментировал руководитель фракции ЛДПР в Красноярском городском совете Семен Сендерский.

«В крае началась подготовка к крупным выборам — в Законодательное собрание и Государственную Думу. Традиционно этот период сопровождается уголовными преследованиями представителей главной оппозиционной силы региона. Так было с делами Глискова и Натарова. Уголовное дело Бойкова в выборный год, безусловно, имеет серьезный политический контекст. Сил Алексею Петровичу и его семье пройти эти испытания», — заявил он.

Свою поддержку Бойкову выразило и красноярское региональное отделение ЛДПР.

«Мы встречаемся с жителями, добиваемся решений по конкретным вопросам, защищаем интересы городов и районов края. Эту работу невозможно “обнулить” ни громкими заявлениями, ни процессуальными действиями», — заявили в партии.

Как сообщили соратники депутата, осенью 2025 года Бойков вместе с семьей выехал в отпуск за рубеж, где перенес гипертонический криз и начал лечение.

«В последние две недели состояние здоровья Алексея резко ухудшилось. Врачи назначили стационарное лечение и ограничили авиаперелеты. Пока депутат был сосредоточен на лечении, в рамках процессуальных проверок на него начали собирать материалы. На текущий момент оснований для обвинений против Алексея нет, но следователем было принято решение об объявлении его в розыск», — говорится в заявлении его команды.

Там же подчеркивается, что причины отсутствия депутата известны следствию и подтверждены медицинскими документами, а защита представила материалы, свидетельствующие о контактах Бойкова со следствием.

Депутатские обязанности парламентарий все это время исполнял дистанционно: участвовал в работе комитетов, направлял запросы, принимал обращения граждан. После снятия медицинских ограничений Бойков намерен лично участвовать во всех необходимых процессуальных действиях.