На данный момент нет причин для улучшения ситуации на российском автомобильном рынке, заявил «Ленте.ру» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Учитывая текущие объемы продаж, до лета 2026 года продолжится стагнация,

«Весной ничего хорошего нам, как говорится, не светит. Скорее всего, компенсации в сторону роста не будет, стагнация продолжится», — отметил вице-президент НАС.

Хайцеэр обратил внимание, что в начале года уже произошло падение продаж на 40% в сегменте коммерческого транспорта. Ситуацию с легковыми машинами для частных лиц он оценил как менее критическую — продажи в этой категории упали на 2% относительно февраля 2025 года.

Вице-президент НАС подчеркнул, что на фоне роста стоимости импортных автомобилей падают их продажи. Из-за изменения правил расчета утилизационного сбора часть машин и вовсе перестали завозить в Россию даже при помощи «параллельного импорта», отметил он.

По словам Хайеэцера в весенний период остается надеяться только на отечественных производителей и покупателей, которые готовы отдать за машину любые деньги. Он напомнил, что АвтоВАЗу пришлось снизить прогнозы по продажам на февраль текущего года на 15%.

«Поэтому надеюсь, что к лету все-таки покупатели оживут. Но только надеюсь», — заключил представитель НАС.

В конце февраля директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗ Дмитрий Костромин назвал первые два месяца 2026 года худшими для российского авторынка за последние 20 лет. Ранее глава концерна Максим Соколов заявлял, что компания снизила план продаж в феврале на 15%.

В АвтоВАЗе считают, что ситуацию на авторынке ужесточают условия выдачи кредитов на машины. Так, по словам Соколова, финансовые организации стали реже одобрять автокредиты, поскольку некоторые покупатели не могут подтвердить размер доходов.