В интервью RTVI писатель-фантаст Ник Перумов объяснил феномен взрывной популярности в России «бояръ-аниме» — русского фэнтези-жанра с антуражем аниме, сочетающего высокие технологии и магию в стилистике Российской империи. По мнению Перумова, это не просто упрощенная фантастика для нового поколения, а инстинктивный поиск обществом новых форм и «отработка исторических травм, которые зачастую людьми даже не осознаются».

Перумов провел параллель с американским «жанром Рэмбо», который помог преодолеть вьетнамский синдром. Российское «бояръ-аниме», по его словам, — это попытка «залечить травму, которую нанесла России большевистская революция в 1917 году». Писатель отметил, что людям десятилетиями представляли русскую дореволюционную историю как «скопище уродов, паразитов, любострастцев и сумасшедших», а новый жанр позволяет это исправить.

«Люди пытаются, хотя бы вот в такой форме, но сказать: «У нас была великая история, и она не началась в 1917 году»», — заявил фантаст.

Перумов также связал с исторической травмой популярность книг про спасение СССР, где попаданец предотвращает развал страны.

«В то же самое время можно отметить, что очень популярны (особенно, наверное, у читателей из несколько более старшего поколения) книги про спасение Советского Союза, где попаданец оказывается, скажем, в 1970-е гг. и, пользуясь своим знанием, спасает страну от развала. Это тоже тоже излечение глубочайшей травмы, через которую мы все прошли. Никому в 70-е гг. не нравились дефициты, очереди… но как говорил персонаж в фильме «Белое солнце пустыни»: «Мне за державу обидно». Вот за державу всем обидно, и поэтому и возникают такие вещи», — считает он.

Писатель рассказал, что и сам экспериментирует с подобными направлением. Книга «Ловкач», по признанию Перумова, содержит элементы «боярки» и является попыткой работы с новым литературным языком. «Бояръ-аниме и его популярность — хороший знак. Это означает, что писательское сообщество и общество нашли друг друга», — резюмировал Перумов.