В Гватемале заключенные трех тюрем взяли в заложники 46 человек в ходе беспорядков, сообщили власти страны, передает Reuters. Среди заложников в основном охранники, но есть также психолог, уточнил представитель тюремной администрации.

Захват тюрем произошел накануне, 17 января. На текущий момент нет информации о погибших или пострадавших.

Глава МВД Гватемалы Марко Антонио Вильеда обвинил в организации бунта банду Barrio 18, лидер которой требует перевода в другое учреждение для получения лучших условий и особого обращения.

В заявлении министерства говорится, что беспорядки стали прямой реакцией на действия властей по отмене привилегий лидеров банд.

«Я не буду заключать никаких сделок ни с какой террористической группой. Я не поддамся этому шантажу и не восстановлю их привилегии в обмен на прекращение их действий», — заявил Вильеда, добавив, что готов к переговорам, но не пойдет на уступки.

Сейчас все три тюрьма оцеплены. Например, по данным Reuters, около тюрьмы строгого режима Renovacion 1 в департаменте Эскуинтле на юге страны находятся полицейские, военные, а также машины скорой помощи и пожарные.

Арестанты следят за действиями силовиков и экстренных служб со сторожевых вышек. Многие из них в майках, их лица закрыты самодельными масками.

На видео, которое появилось в соцсетях, заключенные требуют перевода в другие учреждения. «Они не могут гарантировать даже собственную безопасность — как тогда они могут гарантировать нашу?» — сказал один из заключенных, говоря о тюремной администрации.

Захват заложников в тюрьмах Гватемалы — дело нередкое, отмечает Reuters. Однако нынешний инцидент отличается тем, что в этот раз бунтовщики захватили гораздо больше людей, чем обычно.

В октябре 2025 года президент Бернардо Аревало принял отставки трех высокопоставленных должностных лиц службы безопасности, включая предшественника Вильеды, после того как власти признали побег 20 членов банд в течение нескольких дней.

«Связь между тюремной системой и преступностью должна быть разорвана. Вот почему все эти усилия по восстановлению контроля над тюремной системой очень важны», — заявил Аревало в интервью Associated Press в четверг, 15 января.