Депутат Кумторкалинского района Дагестана вынужден был уйти в отставку после того, как в ночь на 27 декабря его сын устроил пьяный дебош в продуктовом магазине. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.

Он указал на недопустимость таких выходок на фоне участия многих дагестанцев в СВО, где они «проливают кровь за Родину, получают ордена Мужества и звезды Героев, прославляют своих родителей и всю республику».

Меликов назвал Дагестан регионом с «традиционными ценностями и правильными представлениями о том, как должен вести себя мужчина». Поэтому, по его словам, участие сына «народного избранника» в пьяном погроме магазина с нападением на продавщицу выглядит «тем более вопиющим».

«Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому — во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Другого решения быть не могло», — сообщил глава республики.

Он подчеркнул, что действия сына теперь уже бывшего депутата, который «поднял руку на женщину и громил чужое имущество», являются «признаком слабости». Меликов пообещал, что «никакого снисхождения к нарушителям не будет: оценка будет дана по всей строгости закона», чтобы эта ситуация стала уроком для всех остальных.

Baza утверждает, что участник погрома магазина — это Даниял Абсаламов, а его отец — Баммат Абсаламов, который до отставки возглавлял комиссию по бюджету, финансам и налогам, экономике, инвестициям и предпринимательству Собрания депутатов Кумторкалинского района.

В телеграм-канале Кумторкалинского района опубликовано его обращение в связи со случившимся. Абсаламов заявил, что считает поступок сына «недостойным» и берет за него личную ответственность «как гражданин и депутат», поэтому «обратился к депутатскому корпусу с заявлением о сложении с себя полномочий».

«Приношу свои извинения за случившееся. Нанесенный ущерб будет в полной мере восполнен теми, кто его нанес. Лично проконтролирую», — пообещал Абсаламов-старший жителям района.

В сообщении уточняется, что вопрос о снятии с него депутатских полномочий будет рассматриваться на ближайшей сессии районного парламента.

Что известно о Баммате Абсаламове и его сыне

По данным дагестанского телеграм-канала «Спросите у Расула», Баммат Абсаламов являлся председателем кумторкалинского районного Собрания депутатов. Проверить эту информацию на официальном сайте района невозможно, поскольку он не работает.

На сайте Центризбиркома указано, что «работающий на постоянной (штатной) основе» депутат Собрания депутатов Коркмаскалинского сельсовета Баммат Абсаламов 1966 года рождения участвовал в выборах 14 сентября 2025 года. Дагестанская газета «Новое дело» указывала, что Абсаламов выдвигался от «Единой России» и набрал 3,07% голосов (при этом партия в целом проиграла конкурентам и самовыдвиженцам).

По данным СПАРК, ранее Баммат Абсаламов возглавлял отделение Пенсионного фонда России в Кумторкалинском районе и исполнял обязанности начальника районного Управления соцзащиты населения. Он также занимался предпринимательской деятельностью — являлся совладельцем животноводческого кооператива «Восход» в своем родном селе Коркмаскала.

СМИ неоднократно упоминали Данияла Абсаламова 2002 года рождения из села Коркмаскала, который являлся воспитанником местной школы бокса. В частности, в 2016 году он занял первое место в весовой категории до 72 кг на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет, где представлял махачкалинскую Специализированную спортшколу олимпийского резерва им. Алиева. В 2017 году Абсаламов стал победителем 12-го Всероссийского юношеского турнира памяти заслуженного тренера России и Таджикистана Церена Балзанова в Элисте. В 2018 году ему досталось третье место на юниорском первенстве СКФО по боксу.

Что известно о случившемся

По данным телеграм-канала «Спросите у Расула», что в ночь на 27 декабря Абсаламов-младший «устроил пьяный дебош» в продуктовом магазине возле железнодорожного переезда у поворота на Тюбе и при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции. Источник канала в правоохранительных органах утверждал, что это «не первый подобный случай».

Другой собеседник канала предположил, что причиной погрома в магазине могла стать «попытка обложить коммерсантов данью». SHOT излагает другую версию: якобы Даниял Абсаламов и его друзья устроили дебош из-за отказа продавщицы отпустить им товар в долг.

По данным «Базы», Абсаламов сначала выпил в баре и устроил там скандал, перевернув столы со стульями, а потом с приятелем пошел в ближайший магазин за «добавкой», но сотрудница отказалась продать им алкоголь. Телеграм-канал отмечает, что в ходе погрома сын депутата и его друг кричали: «Е-е-е, АУЕ!*».

Судя по видео, опубликованным в соцсетях, мужчины били ногами и кулаками снаружи в дверь и витрину магазина, а внутри крушили полки с товаром и холодильники с напитками. Они также разбросали и сломали стулья и столы для посетителей. Продавщица пыталась им помешать, но дебоширы на нее напали.

Вечером 28 декабря глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на основании этих видеозаписей и других публикаций о случившемся поручил возбудить уголовное дело. В сообщении ведомства уточняется, что и.о. руководителя дагестанского Следственного управления СКР Александр Супрун должен будет представить доклад о ходе расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в Информационном центре Следкома России.

Телеграм-канал «Дагестан 24/7» утверждает, что Данияла Абсаламова задержали и завели на него уголовное дело по статье «Хулиганство», максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.

Как отреагировали в Дагестане

«Спросите у Расула» призывает «проверить наличие лицензии на продажу алкогольной продукции у этих придорожных магазинов». На видео заметно, что в торговой точке, которую разгромили Абсаламов и его друзья, были установлены столики для посетителей, как в кафе.

О том, что «продажа алкоголя, мягко говоря, небаракатное дело», пишет и бывший начальник пресс-службы администрации Махачкалы Хаджимурат Сагитов.

Он назвал решение Баммата Абсаламова об уходе «достойным поступком отца». По его словам, депутат «не потерял стыдливость и чувство ответственности» и «делает правильные шаги, чтобы исправить то, что сегодня можно исправить».

«Признать вину, извиниться и не прятаться за связями — это поступок, достойный уважения», — считает экс-советник мэра Махачкалы по информполитике.

Сагитов заявил, что в республике лишь «единицы способны признать ошибку», и многие дагестанские политики «за действия своих чад обязаны были с позором уйти с должностей», но, в отличие от Абсаламова, «спокойно сидят в своих креслах».

* Движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) признано в России экстремистским и запрещено