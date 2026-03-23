Евросоюз ограничил доступ Венгрии к конфиденциальным материалам и все чаще проводит переговоры в узком кругу без участия Будапешта на фоне подозрений в том, что Будапешт «сливает» секретные данные Москве. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов и чиновников.

Поводом для беспокойства стран ЕС стала вышедшая ранее публикация The Washington Post. По данным издания, правительство премьер-министра Виктора Орбана на протяжении всего конфликта России и Украины поддерживало тесные контакты с Москвой, а министр иностранных дел Петер Сийярто якобы использовал перерывы на заседаниях с партнерами по Евросоюзу, чтобы передать полученную информацию своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

С официальным обвинением ЕС выступать не планирует, отмечает Politico, так как дипломаты опасаются, что любые подобные действия Брюсселя Орбан использует в своих целях перед выборами, которые пройдут в Венгрии 12 апреля.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, поддерживающий лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра, в соцсети X заявил, что подобные новости никого «не должны удивлять».

«У нас давно были такие подозрения. Именно поэтому я беру слово только тогда, когда это строго необходимо, и говорю ровно столько, сколько нужно», — написал он.

Именно опасения по поводу передачи информации России стали одной из главных причин проведения переговоров в малых форматах — вместо заседаний всех 27 членов ЕС, отмечает один из источников Politico.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, регулярно участвовавший в заседаниях Совета, где присутствовал Сийярто, рассказал Politico, что еще в 2024 году его предупреждали о возможной передаче информации венгерской стороной России — и он вместе с коллегами намеренно ограничивал то, что говорил в присутствии венгерского министра.

«Мы говорили только в официальных формулировках, а затем уходили обсуждать реально достижимые результаты саммита без Венгрии», — пояснил Ландсбергис.

По его словам, накануне саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году будапештскую делегацию стремились отстранить от конфиденциальных переговоров. Кроме того, рассматривался вопрос об исключении Венгрии из Бухарестской девятки (группа стран, представляющая восточный фланг альянса) из-за ее нежелания поддерживать Украину.

Венгерский министр по делам Европы Янош Бока назвал публикацию WP «фейком». Сийярто заявил, что в статье представлены «теории заговора, еще более нелепые, чем все, что было раньше», а также обвинил Туска и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в распространении дезинформации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что у врагов Венгрии «воспаленная фантазия».

Между тем дипломаты не исключают, что объем засекречиваемой информации будет расширен. «Есть аргументы в пользу присвоения документам и информации на стороне ЕС грифа секретности, — сказал один из дипломатов. — Это не панацея, но может стать сдерживающим фактором против утечек и передачи конфиденциальных сведений третьим сторонам».

Все пятеро дипломатов признали, что новость их не удивила, однако подчеркнули: характер возможного официального ответа будет во многом зависеть от исхода венгерских выборов. По их словам, сложившаяся ситуация в связи с возможными утечками недопустима: «Это подрывает доверие, сотрудничество и целостность Евросоюза. Это недопустимая ситуация. Если он останется после выборов, ЕС придется искать другие способы с этим [возможной тайной передачей секретных данных] справиться».