Люди, которые требуют запретить использование животных в цирках, — либо «упертые», либо «зарабатывают капитал» на этой теме. Такое мнение директор «Московского цирка Никулина на Цветном бульваре» Максим Никулин высказал в программе RTVI «Легенда».

По словам Никулина, людей, которые активно борются против цирков с животными, можно разделить на три категории. Первая категория — те, кому с детства «внушили», что зверей мучают в цирке.

Ко второй категории Никулин отнес людей, которые «в это искренне верят, потому что они в это верят». «С этим очень трудно бороться. Вообще, трудно спорить с людьми упертыми, фанатичными. Я стараюсь этого не делать», — поделился директор «Цирка на Цветном».

«А третья категория — это люди, которые прекрасно знают, с какой стороны у бутерброда масло, просто используют эту ситуацию в своих целях: кто в политических, кто в финансовых, зарабатывают на этом капитал», — заявил Никулин.

Он вспомнил партию «Новые люди», которая вносила в Госдуму законопроект о запрете животных в цирках.

«Что, больше не на чем пиар делать? Вот взяли эту тему. И они тоже с настойчивостью маньяков утверждают, что… И когда [им] говорят: „Откуда вы знаете?“, аргумент замечательный: „Ну, все знают“», — посетовал Никулин.

По его мнению, «запретами трудно чего-то добиться». «Уже была куча прецедентов и в нашей истории: и целые науки запрещали, и буржуазную лженауку кибернетику, и потом генетику. И всем понятно, что из этого получилось», — порассуждал собеседник RTVI.

Никулин отметил, что законодательство уже запрещает жестокое обращение с животными, и это распространяется в том числе на цирки.

«Есть закон, есть буква его, есть дух его — создавайте комиссии, обследуйте, ездите. Я готов поверить, что где-то, в каком-то абстрактно взятом цирке или зверинце не соблюдают условия содержания или кормления или действительно, может быть, жестоко [обращаются]. Разоблачайте это, пожалуйста, наказывайте людей», — призвал директор «Цирка на Цветном».

Он также раскритиковал утверждения о том, что цирки с животными запрещают на Западе. «Когда выгодно — ссылаются на Запад, когда невыгодно — [говорят:] „На Западе устраивают гей-парады!“. Вы либо крест снимите, либо трусы оденьте», — сказал Никулин.

Директор цирка подчеркнул, что у России есть свой путь и свои традиции. «Это уникальный багаж, это наши традиции, традиции российского цирка. Зачем их перечеркивать и кому-то там следовать?» — заключил Никулин.