В международном цирковом сообществе нет тотальной дискриминации артистов из России. Об этом заявил директор «Московского цирка Никулина на Цветном бульваре» Максим Никулин в интервью программе «Легенда» на RTVI.

Никулин отметил, что часть его работы — представлять российский цирк на международной арене, перед мировым цирковым сообществом. Он рассказал, что его часто приглашают в жюри различных мероприятий. В частности, недавно Никулин ездил на цирковой фестиваль в Перу, где, помимо него, в жюри были и другие представители России.

«Поэтому говорить о какой-то дискриминации тотальной русского цирка, русских артистов, представителей России в цирковом мире не приходится, — сказал директор «Цирка на Цветном».

В то же время, по словам Никулина, многие крупные фестивали «воздерживаются по понятным причинам не от контактов, не от общения, а от какого-то официального статуса членов жюри или артистов».

«Но те фестивали, на которых мы работаем, в которых мы принимаем участие, — я очень рад тому, что наши артисты (и мои в том числе, и российские артисты) выходят в манеж и в пролог, и в эпилог под российскими флагами», — рассказал собеседник RTVI.

Артисты таким образом «показывают, что они принадлежат России», подчеркнул Никулин.

«Это не спортсмены, которые, как серые мыши, выходят в этих костюмах без флагов, без всего. Во всех афишах, во всех программках стоит «Россия», и членов жюри русских представляют как именно русских», — отметил директор «Цирка на Цветном».

Он добавил, что цирковое сообщество в этом плане гораздо более гибкое и аполитичное, нежели многие другие.