В нижегородском городе Шахунья застрелили бывшего депутата Минкаила Саидова: тело убитого обнаружили в его собственном доме на Комсомольской улице. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, причиной смерти 60-летнего экс-депутата стало огнестрельное ранение. В качестве орудия убийства было использовано охотничье ружье. Преступник скрылся с места происшествия, его разыскивают.

До избрания депутатом муниципального собрания Шахуньи Саидов-старший занимался сельскохозяйственным бизнесом, у него было свое предприятие. Мужчина также был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. С 2021 года ему принадлежит ООО «Всходы», основным видом деятельности которого является выращивание зерновых культур, в компании официально трудоустроен только 1 сотрудник.

РЕН ТВ напоминает, что пару лет в местном кафе зарезали сына Саидова Али. Подозреваемый в его убийстве Эдуард Шамиев был объявлен в розыск, но до сих пор находится в бегах. По данным издания, между двумя этими преступлениями может быть связь.

Нижегородские СМИ со ссылкой на вдову Саидова-младшего писали, что дело об убийстве якобы пытались замять, хотя подозреваемый был известен изначально — это знакомый жертвы. Резонанс вокруг этой истории привел к тому, что ею заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

На момент гибели Али Саидову было 30 лет. В ночь с 14 на 15 декабря 2024 года он находился в кафе у своего близкого друга, празднуя рождение ребенка с братом. За соседним столиком оказался его знакомый, которому он в ходе случайно завязавшегося разговора напомнил о давнем долге.

Должник прямо на месте вернул деньги, но потом вернулся за свой столик и рассказал о случившемся сидевшему там брату, который возмутился и вступил с Саидовым в конфликт. Очевидцы рассказали, что несколько молодых людей схватили кухонные ножи и угрожали «перерезать всех». Потом драка переместилась на улицу.

Саидов вернулся в кафе с ножевыми ранениями. Когда он упал, потеряв сознание, нападавшие скрылись. Друзья положили его в машину и увезли в больницу, где он скончался. Брат убитого тоже был ранен.

Семья погибшего утверждала, что убийцы звонили сотрудникам кафе и требовали скрыть улики — промыть ножи хлоркой, чтобы уничтожить отпечатки и другие следы. Вдова Саидова Дарья рассказала, что дело возбудили сразу же, но работа по нему якобы не велась.

По камерам видеонаблюдения, заснявшим драку, был установлен подозреваемый — 21-летний Саид. Он, как оказалось, покинул кафе с друзьями и скрылся в Марий-Эл. Дарья говорила журналистам, что у Саида предположительно есть связи в правоохранительных органах. Он был объявлен в розыск лишь после того, как Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании.