Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 239 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России за ночь. Об этом сообщает Министерство обороны.

В ведомстве рассказали, что с 20:00 до 8:00 мск налету БПЛА подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Тамбовская и Тульская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за прошедшие сутки противник семь раз производил сбросы взрывных устройств с беспилотных устройств, расчеты противовоздушной обороны и задействованных подразделений сбили и подавили 147 дронов.

«К большому сожалению, при террористической атаке ВСУ не обошлось без жертв. В Белгороде погибли 16-летний подросток и два мужчины, один из которых сегодня утром скончался в городской больнице №2 Белгорода», — написал он.

В Курской области за сутки было сбито 157 дронов различного типа, а также было зафиксировано шесть сбросов взрывных устройств, пишут «Курские известия». Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об уничтожении 12 БПЛА над регионом минувшей ночью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об уничтожении более 30 БПЛА над Чертковским, Шолоховским, Тарасовским, Миллеровским, Верхнедонским и Боковским районами.

«В Шолоховском районе в результате падения обломков БПЛА возникло два возгорания в лесу на площади 0,6 и 0,1 га. Пострадавших нет», — добавил глава региона.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук написал в своем телеграм-канале об уничтожении 42 БПЛА самолетного типа.

«Дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в поселке Тарасовка Стародубского района. Ранена женщина-водитель, она госпитализирована», — сообщил он.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в свою очередь, заявил об уничтожении двух украинских дронов. Над территорией Орловской области были уничтожены шесть БПЛА, пишет «Интерфакс». Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении двух беспилотников.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — добавил Шапша.

Угрозу атаки БПЛА объявили в Самарской области с 2:00 мск, в 7:10 мск был объявлен отбой тревоги, также вводились ограничения на полеты в Курумоче, пишет «Самара онлайн». В Тамбовской области режим воздушной тревоги действовал до 7:25, сообщает «Сельская новь».