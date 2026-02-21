Украинские дроны в ночь на 21 февраля атаковали Удмуртию. Повреждения получил один из объектов, пострадали 11 человек, сообщили глава региона Александр Бречалов и министр здравоохранения республики Сергей Багин.

«Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие», — сообщил Бречалов.

Трое пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Его доставили санитарной авиацией в первую республиканскую клиническую больницу и прооперировали, уточнил глава Минздрава. Восьми пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», о взрывах ночью сообщали жители города Воткинска. После этого, как утверждается, начался пожар. «Предварительно, дым виден в районе завода», — говорится в сообщении.

Целью украинских дронов стал промышленный объект в Воткинске, заявил военкор Юрий Котенок, отметив, что расстояние оттуда до линии фронта составляет около 1,3 тыс. км.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» утверждает, что атаке якобы подвергся завод по производству ракет для комплексов «Искандер-М» и «Тополь-М». Военные каналы «Белорусский силовик» и «Два майора» пишут, что украинские паблики «намекают» на то, что удар по Удмуртии якобы мог быть нанесен ракетами «Фламинго».

Минобороны России утром в субботу сообщило о 77 сбитых за ночь украинских БПЛА. Удмуртия в сводке ведомства не упоминается. Согласно сообщению, больше всего дронов — 24 — было перехвачено над Краснодарским краем. Над Крымом сбито 13 беспилотников, по девять — над Курской и Ростовской областями, восемь — над Белгородской областью. БПЛА также перехвачены над Азовским морем, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Воронежской областями.