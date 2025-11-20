В июне Португалия меняется до неузнаваемости. Города наполняются гирляндами и запахом жарящихся сардин. Наступает время Santos Populares — народных летних праздников, которые отмечают ночами и почти всегда под открытым небом. Это серия торжеств в честь святых Антония, Иоанна Крестителя и Петра. Каждый город празднует по-своему, превращаясь в живой уличный театр.

Самые известные торжества проходят в Лиссабоне в ночь с 12 на 13 июня, в честь Святого Антония. Старые районы (Алфама, Мурария, Граса) покрываются цветными гирляндами. На каждой улочке ставят мангалы, столы и пластиковые стулья, и запах жарящейся сардины становится главным ароматом города. Люди танцуют прямо на улицах, жарят рыбу, разливают вино, а над всей этой суетой звучат марши — праздничные шествия районов, Marchas Populares.

В Порту главным июньским событием становится ночь Святого Иоанна (São João). У праздника здесь свои символы. Один из самых узнаваемых — пластиковые молоточки, которыми жители шутливо стучат друг другу по голове в знак симпатии и пожелания удачи. В небо запускают бумажные воздушные шарики, а ближе к полуночи собираются на набережной и смотрят салют над рекой Дору.

Жареные сардины — главный вкус этих июньских ночей. Как раз в это время начинается их сезон, и рыбу готовят повсюду: дома, в уличных киосках и на импровизированных жаровнях, стоящих прямо на тротуарах. Ее часто едят на куске хлеба и без гарнира. Считается, что идеальная сардина — слегка подгоревшая по краям, когда дым смешивается с морским воздухом.

Santos Populares — это и ритуалы, и легкая летняя суматоха. В Лиссабоне районы соревнуются в праздничных маршах, а город проводит «свадьбы Святого Антония» — массовые церемонии для нескольких пар в один день. В некоторых городах устанавливают высокие мачты, украшенные лентами и бумажными гирляндами. На площадях разжигают костры, через которые по традиции перепрыгивают, загадывая желания.

Но в июньских ночах важны вовсе не отдельные ритуалы, а чувство общности. Здесь можно идти по улице с бокалом вина, разговориться с соседями, подпевать чужой компании или просто смотреть, как город наполняется огнями и музыкой. Эти праздники объединяют всех: местных жителей и туристов, молодежь и стариков.

В июне Португалия пахнет жареной сардиной и морским ветром. В эти ночи страна словно открывает двери и приглашает разделить простую человеческую радость: гулять до рассвета, слушать музыку и чувствовать, как лето начинается прямо на улице.