Министерство экономического развития и Министерство труда России подготовили пакет поправок в Трудовой кодекс. Цель изменений — повысить гибкость рынка труда, смягчить кадровый дефицит и найти баланс между интересами бизнеса и возможностями работников, пишет РИА Новости.

Реформа предлагается на фоне рекордно низкой, по официальным данным, безработицы в стране (около 2,2%), которая, однако, сопровождается устойчивым дефицитом квалифицированных кадров. По прогнозам Минтруда, до 2032 году потребуется заместить около 12,2 млн работников.

Ключевые предложения:

Увеличение лимита сверхурочных работ. Максимальная годовая продолжительность сверхурочной работы может быть увеличена с 120 до 240 часов, но только по соглашению, закрепленному в коллективном или отраслевом договоре. Это позволит сотрудникам легально увеличить доход (оплата — минимум в двойном размере), а бизнесу — гибко реагировать на производственные нужды. По оценкам, инициатива может привлечь к сверхурочной работе более 750 тыс. человек и вывести часть переработок из «тени».

Максимальная годовая продолжительность сверхурочной работы может быть увеличена с 120 до 240 часов, но только по соглашению, закрепленному в коллективном или отраслевом договоре. Это позволит сотрудникам легально увеличить доход (оплата — минимум в двойном размере), а бизнесу — гибко реагировать на производственные нужды. По оценкам, инициатива может привлечь к сверхурочной работе более 750 тыс. человек и вывести часть переработок из «тени». Расширение возможностей для малого и среднего бизнеса (МСП). Для компаний МСП предлагается увеличить лимит на заключение срочных трудовых договоров — с 35 до 70 человек. Это поможет растущим компаниям переходить в более крупные категории с меньшими рисками и использовать гибкие форматы занятости (проектная, сезонная работа), предоставляя сотрудникам полные гарантии ТК РФ.

Для компаний МСП предлагается увеличить лимит на заключение срочных трудовых договоров — с 35 до 70 человек. Это поможет растущим компаниям переходить в более крупные категории с меньшими рисками и использовать гибкие форматы занятости (проектная, сезонная работа), предоставляя сотрудникам полные гарантии ТК РФ. Цифровизация документооборота. Предлагается разрешить полный электронный документооборот (ЭДО) для инструктажей по охране труда и уведомлений об увольнении (например, через платформу «Работа в России»). Это снизит бюрократическую нагрузку, повысит прозрачность и исключит злоупотребления, такие как подделка документов или уклонение работника от получения уведомления.

Предлагается разрешить полный электронный документооборот (ЭДО) для инструктажей по охране труда и уведомлений об увольнении (например, через платформу «Работа в России»). Это снизит бюрократическую нагрузку, повысит прозрачность и исключит злоупотребления, такие как подделка документов или уклонение работника от получения уведомления. Защита интересов работодателя. В пакет включены меры против злоупотреблений со стороны сотрудников:

— Дается право уволить работника за хищение, даже если уголовное дело было прекращено.

— Устанавливается обязанность работника уведомлять о переходе на неполный рабочий день за пять рабочих дней.

— Разрешается (в оговоренных случаях) отзывать из отпуска работников вредных и опасных производств для предотвращения аварий, с соответствующей компенсацией.

Минэкономразвития приступило к работе над смягчением трудового законодательства еще в 2024 году, указывая на необходимость адаптировать его к условиям кадрового дефицита, писал РБК. Ведомство тогда уточняло, что для отдельных категорий работников, таких как сотрудники государственных и муниципальных учреждений, работающие по внутреннему совместительству свыше четверти месячной нормы, годовой лимит сверхурочной работы в 120 часов будет сохранен.

Хотя правительство в целом поддержало инициативу, в феврале 2025 года Государственно-правовое управление президента, по данным источников РБК, дало на проект отрицательный отзыв.

Тем не менее, работа над реформой продолжилась. В начале декабря правительство утвердило национальную модель целевых условий для бизнеса, в рамках которой увеличение годовой нормы сверхурочных до 240 часов запланировано на апрель 2026 года.