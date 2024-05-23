Правительство Норвегии ввело дополнительные ограничения на въезд россиян. С 29 мая гражданам России, которые приезжают в туристических или целях «непервостепенной важности», будет отказано во въезде.

«Исключения будут предоставлены в определенных случаях, например, для посещения близких родственников (родителей, супругов, сожителей и детей), проживающих в Норвегии, а также для граждан России, которые будут работать или учиться в Норвегии или других странах Шенгенской зоны», — говорится на сайте правительства.

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