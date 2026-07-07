Пенсионер из Ростова-на-Дону хотел завещать квартиру и автомобиль на кота Барсика, но столкнулся с невозможностью реализовать свое намерение. Об этом пишет «КП — Ростов-на-Дону».

Оставшись после смерти жены в одиночестве, 72-летний хозяин двухкомнатной квартиры решил в 2023 году забрать домой котенка, которого нашел на лестничной клетке осенью во время сильного дождя.

«Смотрю, а под батареей забился грязный и насквозь мокрый комочек. Я сначала даже не понял, что это кошка. Решил взять бедолагу, обтереть старым полотенцем, дать кусок докторской колбасы и утром отправить на улицу», — рассказал он.

Несмотря на то, что раньше мужчина «на дух не переносил» животных, он испытал глубокую симпатию к питомцу и решил оставить его у себя. По словам пенсионера, из-за отсутствия внимания со стороны детей, которые редко посещали родительский дом, на нервной почве он стал испытывать проблемы с давлением.

«И только Барсик меня спасал. Он все чувствует: я сажусь в кресло, он запрыгивает на колени, начинает громко мурчать, и на сердце сразу легче. Сейчас это огромный рыжий котяра весом шесть кило. Мы с ним как два бобыля, коротаем дни вместе», — пояснил хозяин кота.

После того как из-за проблем с сердцем ему пришлось вызвать скорую помощь, мужчина стал переживать за будущее своего домашнего животного. В частности, пенсионер опасался, что после его смерти родственники попробуют избавиться от Барсика.

Когда в нотариальной конторе мужчина потребовал составить завещание на кота, специалист объяснил ему, что закон не предусматривает возможности переписать недвижимость на животное, однако позволяет прописать строгие обязательства для наследников.

В разговоре с «КП — Ростов-на-Дону» юрист Татьяна Руденко пояснила, что в рамках законодательства сам домашний питомец рассматривается как имущество. Она уточнила, что владелец имеет право прописать завещательное возложение, когда наследники смогут вступить в права владения лишь на определенных условиях, которые будут включать уход за домашним животным.

Контролировать выполнение таких условий должен будет душеприказчик, добавила Руденко. Отмечается, что в случае с хозяином Барсика эта роль была возложена на его соседа по лестничной площадке.