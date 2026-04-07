Ученик 9 класса несколько раз ударил ножом своего классного руководителя у входа в школу №5 в Добрянке Пермского края. Женщину 1970 года рождения госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, но медики не смогли ее спасти. Нападавший подросток задержан. Подробности — в материале RTVI.

Что произошло

О нападении на учителя русского языка и литературы сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин во вторник, 7 апреля:

«Сегодня утром на улице у входа в школу №5 в Добрянке 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю. Состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь. Из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей. Делаем все возможное».

Как пишет Mash, подросток напал на учительницу, когда она проводила зарядку для 5—9 классов — в школе праздновали День здоровья. Девятиклассник несколько раз ударил ножом в шею, спину, живот, сообщает телеграм-канал. Подросток был вооружен кухонным ножом, пишет Shot.

После нападения школьник пытался напасть на одноклассников, угрожая им ножом и выкрикивая угрозы, сообщает Baza. Затем он убежал, но позже вернулся и сдался сам, пишет RT со ссылкой на учеников.

Позже Махонин написал, что, несмотря на усилия врачей, учителя спасти не удалось. Педагога звали Олеся Багута, уточнил глава региона. «Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — говорится в сообщении.

Олеся Багута была потомственным учителем, ее стаж составлял почти 30 лет, сообщает РЕН ТВ. В 2018 году она побеждала в районом конкурсе «Учитель года» в номинации «Учитель основной и старшей школы».

Нападавшего подростка задержала полицейские, его доставили в территориальный отдел полиции для выяснения мотивов, с ним проводятся следственные действия. Возбуждены уголовные дела об убийстве и халатности, назначаются необходимые судебные экспертизы.

После инцидента учебный процесс в школе решили не приостанавливать, уроки продолжились. С учениками работают следователи и психологи. Местные власти сообщили об усилении мер безопасности во всех образовательных организациях Пермского края после нападения на учителя в Добрянке.

Возможная причина нападения

По данным Shot, у нападавшего была личная неприязнь к педагогу.

Как пишут Mash и RT, у девятиклассника были серьезные проблемы с учебой, и по этой причине его классный руководитель якобы не собиралась допускать его к экзаменам. Знакомые подростка предполагают, что из-за этого тот мог напасть на педагога.

Что известно о нападавшем

На учительницу напал ученик девятого класса, сообщил глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов.

«Молодой человек состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе», — написал он.

В пермском управлении МВД указали, что учительница, которую ранил подросток, была его классным руководителем.

Ученики называют девятиклассника «неадекватным» парнем, у которого не было друзей, пишет «Осторожно Media». По их словам, второгодник был на индивидуальном обучении, а затем снова стал посещать школу. Подросток активно занимался спортом, в том числе боксов, но имел большие проблемы с успеваемостью.

Одноклассники напавшего на учительницу жаловались на его странное поведение и угрозы, он в частности бился головой об стену и ругался матом на преподавателей, пишет Baza. Родители учеников обращались по поводу подростка в полицию.

Знакомый подростка рассказал RT, что у него был конфликт с одной из девочек:

«Якобы он ее за что-то там терроризировал, угрожал. Деталей не знаю, но эта девочка была дочкой одной из учительниц».

Прокуратура проверяет комиссию по делам несовершеннолетних после нападения подростка на учителя в Перми, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Будет дана оценка действий сотрудников полиции, которым жаловались родители одноклассников парня.